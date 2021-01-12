Телеканали медіагрупи "Україна" відмовились від ретрансляції на MEGOGO. Офіційних причин ніхто не називає, але експерти впевнені, що все це продовження багатомісячного протистояння компаній та поділу прав на футбольні трансляції.

Нещодавно, телеканали медіагрупи "Україна" відмовились від ретрансляції на MEGOGO. Офіційних причин ніхто не називає, але експерти впевнені, що все це продовження багатомісячного протистояння компаній та поділу прав на футбольні трансляції.

Сайт 24 каналу розповідає, чому так сталося та як це вплине на медіаринок взагалі.

Що кажуть у MEGOGO

У компанії нам повідомили, що з 8 січня 2021 року, телеканали "Україна", "Україна 24", "НЛО", "Індиго", "Рибалка" та "SHAKHTAR TV HD" припинили трансляцію на медіа сервісі MEGOGO.

Тим не менш, ми продовжуємо переговори з правовласником Медіа Групи та робимо все можливе, щоб повернути телеканали до передплати, – кажуть у MEGOGO.

На питання про те, що стало причиною припинення трансляцій та чи налаштовані у МГУ на відновлення співпраці у MEGOGO поки не відповідають.

Що кажуть експерти

Експерти впевнені, що причина припинення співпраці полягає в багатомісячному протистоянні компаній. Так, Дмитро Єгоров, директор "Гетьман медіаконсалтинг", зазначив, що початок цієї історії, напевно, варто шукати влітку 2019 року, коли керівництво MEGOGO задекларувало свої амбітні плани щодо трансляції та створення спортивного контенту. Ця ніша є важливою для медіагрупи "Україна": як через розвиток власних каналів "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Футбол 3», так і опосередковано через зв’язок з ФК «Шахтар» та іншими спортклубами. Втім, у 2019 році між МГУ та MEGOGO була плідна співпраця: наприклад, канали «Футбол» придбали в онлайн-сервісу права на трансляцію німецького, іспанського та французького чемпіонатів — трьох з європейського (та й світового) топ-5.

Але зі збільшенням конкуренції за увагу "спортивного" глядача, стосунки двох компаній ставали все більш прохолодними. Піку вони досягли восени 2020 року. В жовтні MEGOGO домовились про трансляцію на платформі каналу Volia Football+ провайдера "Воля". Важливо, що цей канал, як і медіагрупа "Україна", має права на трансляцію матчів Ліги Європи та Ліги Чемпіонів — найбільш рейтингових єврокубкових турнірів. Медіагрупа розцінила такі дії як зраду з боку "Волі". MEGOGO в той самий час відмовився від попередніх домовленостей з МГУ та не віддав їй трансляції чемпіонатів Німеччини та Іспанії, – говорить Єгоров.

Він додав, що у листопаді 2020 року MEGOGO самотужки ще й виграв тендер на трансляцію єврокубків на 2021-2024 роки. Таким чином онлайн-платформа в короткий строк стала значним конкурентом для каналів "Футбол" і відповідно всієї медіагрупи. Відтак "вихід" телеканалів останньої з сервісу можна вважати офіційною констатацією протистояння. З одного боку, це звичайні природні конкурентні дії, якщо не заглиблюватися в деталі кабінетних домовленостей між компаніями.

З іншого боку, медіагрупа "Україна" не стикалася з таким посяганням на своє "спортивне" лідерство, напевно, з часів конкуренції з медіахолдингом Ігоря Коломойського. За логікою конкуренції, глядачі зрештою мали б виграти від такої боротьби. Проте в цьому випадку їх чекає довгий період невизначеності: чи повернуться канали МГУ на MEGOGO, чи повернуться європейські чемпіонати на "Футбол", чи варто чекати користувачам MEGOGO трансляцій футбольного Євро тощо?, – пояснив Єгоров.

Експерт каже, що тепер саме на права на трансляцію перенесеного Євро-2020 варто звернути окрему увагу. Наразі ними ексклюзивно володіє медіагрупа "Україна". Проте тепер ці права можуть стати об’єктом переговорів з MEGOGO.

Андрій Соломаха, член правління Інтернет Асоціації України, також додає, що конфлікт між компаніями почався після того, як MEGOGO спільно з компанією "Воля" купили спортивні права на футбол.

Тепер, коли вони не домовилися наступним кроком інші медіагрупи повинні відкликати права у MEGOGO. Але цього не буде я думаю так як занадто великий скандал буде особливо після скандалу з телеканалом "Сонце". Крім цього є ризик що на сторону MEGOGO в цій боротьбі стане "Воля", – говорить Соломаха.

У свою чергу, Олександр Глущенко, член правління Інтернет Асоціації України каже, що щороку в листопаді-грудні правовласники та провайдери програмної послуги проводять раунд перемовин та підписують угоду на наступний рік про ретрансляцію телеканалів, фіксують фінансові умови і ціну. На прикладі MEGOGO та Медіагрупи Україна бачимо, що вони не знайшли згоди.

Він додає, що такі випадки не поодинокі на українському ринку. В січні 2017 року в мережі Ланет три місяці були відсутні 8 каналів ІнтерМедіаГруп – Інтер, НТН, К1, К2, Ентер-фільм, Zoom, Піксель, Мега. В серпні 2020 року знову ж таки в мережі Ланет були відсутні тиждень власні та канали на дистрибуції "1+1 Медіа": 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНІАН ТБ, Бігуді, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc, 36,6.

Як показує практика, з часом правовласники та провайдери домовляються. Абонентам залишаться лише чекати, статус-кво не вигідний нікому, – ділиться думкою Глущенко.

Що сталося