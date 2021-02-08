Медведчуком серйозно незадоволені в Росії, – Саакян про реакцію Кремля на блокування каналів

Росія навряд чи буде жорстко реагувати на санкції проти низки телеканалів Віктора Медведчука. Адже в Кремлі є декілька центрів підготовки рішень, і український нардеп є наближеним лише до одного з них. Відтак серед російської влади є чимало тих, хто незадоволений діями Медведчука.

Джерело: "Між іншим" на 24 каналі

Таку думку висловив політичний експерт Олег Саакян. Також в ефірі програми "Між іншим" про введення санкцій проти медіаактивів Віктора Медведчука говорили політолог Володимир Фесенко, нардеп від "Слуги народу" Микола Потураєв та ексзаступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

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Чому Медведчуком незадоволені в Росії

Олег Саакян: Реакція Росії на блокування каналів Медведчука буде 100%. Втім я б її не абсолютизував, адже в Росії є декілька центрів підготовки рішень. Хоч все одно все це приймає. Вони між собою конкурують, і український нардеп є наближеним до лише до одного з центрів. Всередині існує потужна конкуренція, а Медведчуком дуже серйозно не задоволені.

В їхньому розумінні світу, вони є великоросами з великої держави. І тут прилітає якийсь "хохол" і заходить напряму в двері Путіна. Для них це – образливо. Тому там дуже багато хто ним не задоволений і намагається всіляко підсиджувати.

Найімовірніше, жорсткої реакції не буде саме через це. Однак.

► По-перше. Ми бачимо, що інтенсивність вогню вже підіймається. І вона буде інструментом тиску навіть не стільки через Медведчука, скільки через втрату Росією своїх медіавійськ. Тож їй потрібно це компенсувати.

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► По-друге. Можливі певні іміджеві удари по Зеленському і його оточенню. Ба більше, можливі певні засвіти агентурної мережі чи чогось іншого з боку Росії. У витрати пустити когось, аби дискредитувати владу Зеленського.

Чому Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Володимир Фесенко: Відразу співпали декілька причин. Я думаю, що на нього найбільше вплинула ситуація січня. Коли медведчуківські канали почали відкриту масштабну інформаційну війну проти нього. Це й історія з тарифними протестами – ще платіжок не було, а мітинги вже почалися.



Санкції РНБО проти Козака / Інфографіка 24 каналу

Ведучий Дмитро Гнап: Чому Володимир Зеленський ввів санкції саме зараз?

Володимир Фесенко: Думаю, вирішальну роль зіграла інформація про зв'язки Тараса Козака з ОРДЛО. З'явився формальний привід. Зауважу, що ці факти, навіть назва компанія, яка фінансувала ці телеканали, з'явилася спочатку в російських ЗМІ наприкінці січня. А далі вже питання техніки. Я не виключаю навіть, що нашим спецслужбам злили це конкуренти Медведчука. Відтак Зеленський і оточення цим скористалися.

Про телеканали Ахметова

Микола Потураєв: Не варто ставити знак рівності між іншими телеканалами. Вони зовсім інші, ніж канали Медведчука. У Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за останній час не було претензій до певних медіаресурсів. Я б не казав, що політичні проєкти, які прийнято пов'язувати з Ахметовим, були проросійські проєкти. Вони точно не спрямовані на розкол країни, шкоду національним інтересам і національній безпеці.

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Як оточення Медведчука шукає місця на інших каналах

Тетяна Попова: Вони (оточення Медведчука – 24 канал) будуть купувати або вже купують місце на новинних каналах, або зроблять блогерів зі своїх журналістів. У цьому контексті я дуже хочу, щоб був закон про медіа, який нам обіцяє Верховна Рада вже понад рік, а попередня влада обіцяла ще з 2016.

Якби закон про дезінформацію був просто адаптований до французького, то, можливо, ми б вже мали цей документ.