Медведчуківські журналісти пригрозили відновити мовлення нового каналу

27 лютого 2021 , 17:35
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Джерело:

24 канал

Журналісти "Першого Незалежного" заявили, що найближчим часом відновлять трансляцію через супутник і кабельні мережі. Команду медведчуківських каналів відключили від ефіру через годину після початку мовлення.

Президент каналу Єгор Бенкендорф повідомив, що вони продовжують роботу, "нехай і в не зовсім звичайному режимі".

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Незабаром ми відновимо мовлення на супутнику та в кабельних мережах,
– сказав він.

Зі свого боку медведчуківські журналісти погрожують подати до суду через те, що їхній канал відключили від ефіру.

Зверніть увагу! "Перший Незалежний" – це телеканал, який створили працівники заблокованих ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Що відомо про новий медведчуківський телеканал

  • "Перший Незалежний" почав мовити в Україні о 18:00 26 лютого. Раніше повідомлялось, що запускати його мають у квітні.
  • Нещодавно сповробітники медведчуківських каналів створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Міністр культури Олександр Ткаченко поінформував, що 100 акціонерів "скинулися" на створення каналу по 1 гривні.
  • За його словами, у такий спосіб команда Медведчука шукає юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди.
  • Видання "Детектор медіа" писало, що саме ТОВ "Медіахолдинг "Новини" придбало львівський регіональний канал "Перший Незалежний".
Детальніше про те, як журналісти медведчуківських ЗМІ "перебираються" на львівський канал – читайте за посиланням.