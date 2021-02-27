Медведчуківські журналісти пригрозили відновити мовлення нового каналу

Джерело:24 канал
Журналісти "Першого Незалежного" заявили, що найближчим часом відновлять трансляцію через супутник і кабельні мережі. Команду медведчуківських каналів відключили від ефіру через годину після початку мовлення.
Президент каналу Єгор Бенкендорф повідомив, що вони продовжують роботу, "нехай і в не зовсім звичайному режимі".
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Незабаром ми відновимо мовлення на супутнику та в кабельних мережах,
– сказав він.
Зі свого боку медведчуківські журналісти погрожують подати до суду через те, що їхній канал відключили від ефіру.Зверніть увагу! "Перший Незалежний" – це телеканал, який створили працівники заблокованих ZIK, NewsOne та "112 Україна".