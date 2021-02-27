Журналісти "Першого Незалежного" заявили, що найближчим часом відновлять трансляцію через супутник і кабельні мережі. Команду медведчуківських каналів відключили від ефіру через годину після початку мовлення.

Президент каналу Єгор Бенкендорф повідомив, що вони продовжують роботу, "нехай і в не зовсім звичайному режимі".

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Незабаром ми відновимо мовлення на супутнику та в кабельних мережах,

– сказав він.

Зі свого боку медведчуківські журналісти погрожують подати до суду через те, що їхній канал відключили від ефіру.

Зверніть увагу! "Перший Незалежний" – це телеканал, який створили працівники заблокованих ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Що відомо про новий медведчуківський телеканал

"Перший Незалежний" почав мовити в Україні о 18:00 26 лютого. Раніше повідомлялось, що запускати його мають у квітні.

Нещодавно сповробітники медведчуківських каналів створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Міністр культури Олександр Ткаченко поінформував, що 100 акціонерів "скинулися" на створення каналу по 1 гривні.

За його словами, у такий спосіб команда Медведчука шукає юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди.

Видання "Детектор медіа" писало, що саме ТОВ "Медіахолдинг "Новини" придбало львівський регіональний канал "Перший Незалежний".

Детальніше про те, як журналісти медведчуківських ЗМІ "перебираються" на львівський канал – читайте за посиланням.