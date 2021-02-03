Медведчуківські канали у ютубі можуть заблокувати самі українці, – медіаюрист

Після того, як в Україні заблокували телеканали Віктора Медведчука ZIK, NewsOne і "112 Україна", вони все ж не припинили своє мовлення остаточно, адже продовжують свою діяльність у ютубі. Заблокувати їй у цій мережі також можна, однак тут все залежить від самих користувачів.

Джерело: 24 канал

Медіаюрист Максим Дворовий пояснив, що, заблокувати мовлення цих телеканалів у YouTube значно складніше. Річ у тім, діяльність цієї мережі не регулюється державою, а лише власними правилами.

Цікаво Мінкульт попросить YouTube закрити сторінки ZIK, NewsOne і "112 Україна"

Згідно з правилами, які діють, YouTube може обмежити контент, який розпалює ворожнечу або порушує авторські права. Однак все залежить від самих українців.

Це станеться лише в тому разі, коли до ютубу будуть звертатися користувачі. Уже за зверненнями користувачів ютуб оцінюватиме контент,

– сказав медіаюрист.

Він припустив, що ймовірний й інший розвиток події. Однак ц ньому не можна бути впевненим.

"Маємо ситуацію з Дубінським, коли ютуб заблокував його канал після набуття чинності рішення про санкції від США. Це рішення нічим іншим обґрунтовано не було, тому ця ситуація дуже цікава", – підсумував медіаюрист.

США наклали санкції проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського через те, що він нібито втручався у вибори президента Америки. Деталі – тут

Медіаюрист про заблоковані канали Медведчука: дивіться відео

2 лютого Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака . Через те, що йому належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK – їх мовлення заблокували.

. Через те, що йому належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK – їх мовлення заблокували. Телеканали припинили мовлення одразу. Користувачі соцмереж почали жваво публікувати фотодокази.

Козак назвав санкції незаконними . Додав, що це нібито " приклад цензури щодо медіа".

Попри санкції, NewsOne, "112 Україна" та ZIK продовжили роботу у ютубі.

Міністерство культури звернулося до YouTube з проханням заблокувати канали, зважаючи на рішення РНБО.



Які санкції ввела РНБО / Інфографіка 24 каналу