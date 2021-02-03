Медведчуківські канали у ютубі можуть заблокувати самі українці, – медіаюрист
Після того, як в Україні заблокували телеканали Віктора Медведчука ZIK, NewsOne і "112 Україна", вони все ж не припинили своє мовлення остаточно, адже продовжують свою діяльність у ютубі. Заблокувати їй у цій мережі також можна, однак тут все залежить від самих користувачів.
Джерело: 24 канал
Медіаюрист Максим Дворовий пояснив, що, заблокувати мовлення цих телеканалів у YouTube значно складніше. Річ у тім, діяльність цієї мережі не регулюється державою, а лише власними правилами.
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Згідно з правилами, які діють, YouTube може обмежити контент, який розпалює ворожнечу або порушує авторські права. Однак все залежить від самих українців.
Це станеться лише в тому разі, коли до ютубу будуть звертатися користувачі. Уже за зверненнями користувачів ютуб оцінюватиме контент,
– сказав медіаюрист.
Він припустив, що ймовірний й інший розвиток події. Однак ц ньому не можна бути впевненим.
"Маємо ситуацію з Дубінським, коли ютуб заблокував його канал після набуття чинності рішення про санкції від США. Це рішення нічим іншим обґрунтовано не було, тому ця ситуація дуже цікава", – підсумував медіаюрист.
Медіаюрист про заблоковані канали Медведчука: дивіться відео
Блокування ZIK, NewsOne і "112 Україна": коротко
- 2 лютого Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Через те, що йому належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK – їх мовлення заблокували.
- Телеканали припинили мовлення одразу. Користувачі соцмереж почали жваво публікувати фотодокази.
- Козак назвав санкції незаконними. Додав, що це нібито "приклад цензури щодо медіа".
- Попри санкції, NewsOne, "112 Україна" та ZIK продовжили роботу у ютубі.
- Міністерство культури звернулося до YouTube з проханням заблокувати канали, зважаючи на рішення РНБО.
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