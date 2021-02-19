У Медведчука відреагували на санкції РНБО та пригрозили Зеленському імпічментом

Джерело:ОПЗЖ
Віктор Медведчук та Оксана Марченко опинилися під санкціями. Відповідне рішення Рада нацбезпеки та оборони ухвалила 19 лютого. В ОПЗЖ вже відреагували на накладання санкцій та засудили рішення РНБО.
У Медведчука назвали санкції "знищенням української демократії". Зауважимо, що санкції проти подружжя застосували за фінансування тероризму.
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У пресслужбі партії ОПЗЖ переконані, що у такий спосіб "Україна ще на крок наблизилася до диктатури". У цьому в ОПЗЖ звинуватили Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський почав знищувати українську демократію. Масові порушення конституційних прав українських громадян, перетворення державних органів в машину для репресій, позасудові закриття каналів, переслідування політичних опонентів стали останніми аргументами цього слабкого і мстивого режиму,
– мовиться в заяві.
У Медведчука підкреслили, що ніяких законних підстав для накладання санкцій нібито не існує. А тому в ОПЗЖ готові "боротися за права своїх однопартійців".
"Ми ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і ми будемо робити все, щоб вона була доведена до кінця. Сьогодні це вже не питання персональних політичних амбіцій і партійних рейтингів. Це питання життя і смерті української демократії", – додали у зверненні партії.
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