У Медведчука відреагували на санкції РНБО та пригрозили Зеленському імпічментом

Віктор Медведчук та Оксана Марченко опинилися під санкціями. Відповідне рішення Рада нацбезпеки та оборони ухвалила 19 лютого. В ОПЗЖ вже відреагували на накладання санкцій та засудили рішення РНБО.

У Медведчука назвали санкції "знищенням української демократії". Зауважимо, що санкції проти подружжя застосували за фінансування тероризму.

Важливо Засідання РНБО 19 лютого: санкції проти Медведчука і літаків, 5 сценаріїв Донбасу

Заява ОПЗЖ

У пресслужбі партії ОПЗЖ переконані, що у такий спосіб "Україна ще на крок наблизилася до диктатури". У цьому в ОПЗЖ звинуватили Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський почав знищувати українську демократію. Масові порушення конституційних прав українських громадян, перетворення державних органів в машину для репресій, позасудові закриття каналів, переслідування політичних опонентів стали останніми аргументами цього слабкого і мстивого режиму,

– мовиться в заяві.

У Медведчука підкреслили, що ніяких законних підстав для накладання санкцій нібито не існує. А тому в ОПЗЖ готові "боротися за права своїх однопартійців".

"Ми ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і ми будемо робити все, щоб вона була доведена до кінця. Сьогодні це вже не питання персональних політичних амбіцій і партійних рейтингів. Це питання життя і смерті української демократії", – додали у зверненні партії.

Цікаво Що відомо про Віктора Медведчука, проти якого Україна ввела санкції: біографія

Що відомо про санкції проти Віктора Медведчука

РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.

Вони наберуть чинності тоді, коли указ підпише президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Загалом санкції застосують проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.