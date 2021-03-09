СБУ допитала Медведчука щодо держзради, – джерело

Служба безпеки України допитала нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука щодо розслідування кримінальної справи. Ймовірно, вона стосувалась держзради. Допит відбувся 9 березня.

Справа може стосуватись державної зради, у якому досліджують факти нещодавно опублікованих розмов нібито Медведчука та Суркова. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.

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Викликали й Порошенка

Водночас до слідчих СБУ викликали і п'ятого президента Петра Порошенка, однак він не прибув.

Розмови Медведчука із Сурковим: що відомо

Раніше ЗМІ оприлюднили розмову, ймовірно, Медведчука з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Вона відбулась ще у 2014 році.

Політики говорили про плани щодо постачання електроенергії до Криму, а також про роль Медведчука в обміні полоненими.

До слова, Сурков нібито жартівливо просив Медведчука передати тодішньому президенту Порошенку, що він хороший, бо, мовляв, сам глава України постійно сварив Суркова.

Що цьому передувало