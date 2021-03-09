СБУ допитала Медведчука щодо держзради, – джерело

9 березня 2021 , 15:40
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Джерело:

24 канал

Служба безпеки України допитала нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука щодо розслідування кримінальної справи. Ймовірно, вона стосувалась держзради. Допит відбувся 9 березня.

Справа може стосуватись державної зради, у якому досліджують факти нещодавно опублікованих розмов нібито Медведчука та Суркова. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.

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Викликали й Порошенка

Водночас до слідчих СБУ викликали і п'ятого президента Петра Порошенка, однак він не прибув.

Розмови Медведчука із Сурковим: що відомо

Що цьому передувало