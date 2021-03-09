СБУ допитала Медведчука щодо держзради, – джерело

Джерело:24 канал
Служба безпеки України допитала нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука щодо розслідування кримінальної справи. Ймовірно, вона стосувалась держзради. Допит відбувся 9 березня.
Справа може стосуватись державної зради, у якому досліджують факти нещодавно опублікованих розмов нібито Медведчука та Суркова. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.
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Водночас до слідчих СБУ викликали і п'ятого президента Петра Порошенка, однак він не прибув.