СБУ допитала Медведчука щодо держзради, – джерело
Служба безпеки України допитала нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука щодо розслідування кримінальної справи. Ймовірно, вона стосувалась держзради. Допит відбувся 9 березня.
Джерело:24 канал
Справа може стосуватись державної зради, у якому досліджують факти нещодавно опублікованих розмов нібито Медведчука та Суркова. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.
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Викликали й Порошенка
Водночас до слідчих СБУ викликали і п'ятого президента Петра Порошенка, однак він не прибув.
Розмови Медведчука із Сурковим: що відомо
- Раніше ЗМІ оприлюднили розмову, ймовірно, Медведчука з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Вона відбулась ще у 2014 році.
- Політики говорили про плани щодо постачання електроенергії до Криму, а також про роль Медведчука в обміні полоненими.
- До слова, Сурков нібито жартівливо просив Медведчука передати тодішньому президенту Порошенку, що він хороший, бо, мовляв, сам глава України постійно сварив Суркова.
Що цьому передувало
- Рада національної безпеки та України 2 лютого застосувала санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Таким чином 3 його канали заблокували: "112 Україна", NewsOne і ZIK.
- Згодом РНБО наклала санкції й на самого Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Причина – справа щодо фінансування тероризму.
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