РНБО ввела санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Кум Володимира Путіна запевняє, що не припинить політичну діяльність в Україні, навіть якщо опиниться за ґратами.

Про своє життя після санкцій нардеп від ОПЗЖ розповів в інтерв'ю. Підозрюваний у фінансуванні тероризму запевнив, що готовий до затримання та арешту.

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Медведчук називає санкції проти себе "беспредєлом"

Політик переконаний, що влада йде "по беспредєлу".

Як я можу сказати, що докази не будуть сфальсифіковані? Сьогодні СБУ займається фальсифікацією даних і доказів, і це нам теж відомо, бо світ не без добрих людей. Але те, що влада готова йти "по беспредєлу" – я це бачу,

– заявив Медведчук.

Медведчук начебто до Росії нещодавно не літав

Політик запевняє, що до Росії не літав після оголошення про санкції, мовляв, у такому випадку про це знали б прикордонники. Та й займатись політикою Медведчук має намір лише в Україні, а не за кордоном – навіть, якщо потрапить в СІЗО,

Я не збираюсь продовжувати політичну діяльність з-за кордону, я буду це робити в Україні,

– каже Медведчук.

Ймовірність того, що йому взагалі заборонять виїзд за кордон Медведчук назвав "дурістю". Каже, що це заборонено нормами закону.

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