Святкують чи сумують: як українці відреагували на закриття проросійських каналів

З'явилися перші соціологічні дані про реакцію на закриття медведчуківських телеканалів (опитування соцгрупи "Рейтинг", проведене 6-8 лютого).

В общем-то было понятно, что реакция будет неоднозначной.

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Обычная неоднозначность украинцев

Сразу предостерегу от отождествления противников закрытия медведчуковских телеканалов со сторонниками ОПЗЖ. Конечно, их (противников закрытия этих телеканалов) больше всего среди сторонников ОПЗЖ (косвенно, это можно видеть по реакции тех, кто доверяет Юрию Бойко). Но есть они (хотя и немного) и среди сторонников Петра Порошенко.

Против закрытия медведчуковских телеканалов даже 30% респондентов, которые доверяют Владимиру Зеленскому (но это уже традиционная ситуация, когда сторонники Зеленского почти зеркально отображают расклад сил по любой конфликтной проблеме).

В общем-то такая амбивалентность (неоднозначность оценок) присуща многим украинцам. Мотивы такой реакции разные – и проявление оппозиционности президенту Зеленскому, и неприятие самого факта закрытия телеканалов (неважно каких), которых называли оппозиционными, наверняка был и мотив симпатии ОПЗЖ и близким этой партии телеканалам. Также весьма ожидаемо, что критики этого решения преобладают в русскоязычных регионах и в старших возрастных группах.

Чем показателен этот соцопрос?

Интересно, что в первые дни после санкционного решения СНБО, критическая реакция даже преобладала. Но показательно и другое. Во-первых, по мере поступления дополнительной информации о мотивации решения о закрытии медведчуковских телеканалов, число сторонников этого решения увеличилось, и теперь они составляет большинство (49%).

Во-вторых, и это еще более важно: среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%). А вот среди тех, кто не знаком с этим решением, большинство его осуждают (56% против и лишь 19% за). Как говорится, "Пастернака не читал, но осуждаю". Это можно назвать и стихийной оппозиционностью (не нравится сам факт запрета).

В-третьих, абсолютное большинство (72% опрошенных) поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% – скорее поддерживают). Зато в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% – однозначно поддерживают, 18% – скорее поддерживают). Проще говоря, чем больше информированности об этом решении, тем больше уровень его поддержки.

Политические рейтинги

Было бы интересно сравнить, как санкции против медведчуковских телеканалов повлияли на политические рейтинги. Но соцгруппа "Рейтинг" замеряла в этот раз только рейтинги доверия. В январе и начале февраля 2021 г. данных по этому показателю у них не было. Сравнивать с данными недавних опросов КМИС и Центра Разумкова не очень корректно (данные двух этих центров по рейтингу доверия заметно различаются между собой). По качественным и количественным параметрам данные соцгруппы "Рейтинг" по рейтингу доверия очень близки недавним данным КМИС по этому же показателю.

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Если их все же сравнивать, то существенных изменений рейтинга доверия ведущих политиков (в первую очередь у президента Зеленского) не произошло. Хотя у соцгруппы "Рейтинг" по показателю доверия лидирует президент Зеленский (по данным КМИС лидером рейтинга доверия в начале февраля был Виталий Кличко). Но еще раз подчеркну, что корректно сравнивать сопоставимые показатели опросов одного и того же социологического центра. Поэтому подождем очередных данных опросов КМИС, Центра Разумкова и соцгруппы "Рейтинг", и тогда уже будем сравнивать их данные по политическим рейтингам до и после санкционного решения по медведчуковским телеканалам