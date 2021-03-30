Медведчук втече з України, – Лещенко

Джерело:24 канал
Служба безпеки України знову навідалася з обшуками до організації, яка пов'язана з нардепом Віктором Медведчуком, у справі про сприяння незаконній окупації Криму. Тож, є вірогідність, що кум Володимира Путіна може втекти з країни.
Таку думку висловив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко. Він також сказав, чи вдасться правоохоронцям "дотиснути" Медведчука.
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На запитання журналістки, що чекає на Медведчука за кілька років, Лещенко відповів: "Я думаю, що Медведчук втече з України". Журналіст пояснив це тим, що на олігарха чекає лише 2 перспективи. Серед них:
"Звичайно, він (Медведчук – 24 канал) не гратиме роль полум'яного опозиціонера за ґратами. Тим паче він бачить, що і зараз його ніхто не виходить на його підтримку, а коли викриють нові факти – ніхто і не вийде", – сказав Лещенко.
Крім цього, як вважає екснардеп, його соратники імітуватимуть бурхливу діяльність щодо звільнення Медведчука, а насправді це тільки підштовхуватиме його "в прірву", вважає Лещенко.
В якийсь момент він просто емігрує до Росії,
– спрогнозував екснардеп.
Втім, все залежить від доказової бази і наскільки вона "виходитиме" на самого Медведчука. Також можливо, що його готують до певного обміну, припустив Лещенко. Він пояснив – для того, щоб віддати Путіну за українців чи певні поступки по сходу України.
"Путіна, як такий, Медведчук не цікавить. Його цікавить інструмент впливу на Україну через нього. Станом на сьогодні, цей вплив суттєво знизився", – підсумував Лещенко.
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