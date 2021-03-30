Служба безпеки України знову навідалася з обшуками до організації, яка пов'язана з нардепом Віктором Медведчуком, у справі про сприяння незаконній окупації Криму. Тож, є вірогідність, що кум Володимира Путіна може втекти з країни.

Таку думку висловив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко. Він також сказав, чи вдасться правоохоронцям "дотиснути" Медведчука.

Увага Під час окупації Криму Медведчук і Козак за безцінь купили бізнес у Росії, – "Схеми"

Що буде з Медведчуком

На запитання журналістки, що чекає на Медведчука за кілька років, Лещенко відповів: "Я думаю, що Медведчук втече з України". Журналіст пояснив це тим, що на олігарха чекає лише 2 перспективи. Серед них:

або посадка;

або еміграція.

"Звичайно, він (Медведчук – 24 канал) не гратиме роль полум'яного опозиціонера за ґратами. Тим паче він бачить, що і зараз його ніхто не виходить на його підтримку, а коли викриють нові факти – ніхто і не вийде", – сказав Лещенко.

Путіна цікавить Медведчук як інструмент впливу, – Лещенко

Крім цього, як вважає екснардеп, його соратники імітуватимуть бурхливу діяльність щодо звільнення Медведчука, а насправді це тільки підштовхуватиме його "в прірву", вважає Лещенко.

В якийсь момент він просто емігрує до Росії,

– спрогнозував екснардеп.

Втім, все залежить від доказової бази і наскільки вона "виходитиме" на самого Медведчука. Також можливо, що його готують до певного обміну, припустив Лещенко. Він пояснив – для того, щоб віддати Путіну за українців чи певні поступки по сходу України.

"Путіна, як такий, Медведчук не цікавить. Його цікавить інструмент впливу на Україну через нього. Станом на сьогодні, цей вплив суттєво знизився", – підсумував Лещенко.

Обшуки в "Українському виборі": головне

25 березня СБУ та Генеральна прокуратура провели обшуки в офісі ГО "Український вибір". Цю організацію пов'язують з нардепом від ОПЗЖ та кумом Володимира Путіна В іктором Медведчуком.

нардепом від ОПЗЖ та кумом Володимира Путіна В Служба безпеки повідомила про підозру 3 керівникам ініціативних груп цього громадського руху.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що члени "Українського вибору" під час окупації півострова та після неї активно підтримували незаконно створені там органи влади.

За даними слідства, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу Росії.

Наразі, як повідомили в СБУ, розв'язують питання про повідомлення підозри за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність.

Лещенко про перспективи кримінального переслідування Медведчука: дивіться відео