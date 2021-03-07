Медведчук впливає на судову систему України: Лещенко розповів, хто "кришує" кума Путіна

У проросійського нардепа Віктора Медведчука функціонує налагоджений механізм ухвалення потрібних йому судових рішень. Головна умова для цього – щоб позови слухалися в Печерському суді Києва.

Нещодавно, "відмазуючись" від причетності до дизельної труби, Медведчук почав посилатися на свою перемогу в суді над народним депутатом Володимиром Ар'євим, якою спростовано певну інформацію. Про це розповів у відеоблозі "Чесна політика" Сергій Лещенко.

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Медведчук впливає на суди

За його словами, на сайті "Опозиційної платформи – За життя" опублікована новина з назвою "Повідомлення сміттєвих телеграм-каналів про нібито зв'язок Медведчука з нафтопродуктопроводом є цинічною брехнею, що підтверджено рішенням Верховного Суду України".

У публікації мовиться, що Верховний суд України 1 липня 2020 року ухвалив остаточне рішення у справі за позовом Віктора Медведчука до телеканалу "Прямий", Володимира Ар'єва та ще групи осіб.

Це рішення, як зауважив Лещенко, у першій інстанції в Печерському суді ухвалив суддя Олексій Соколов. Потім воно пішло в Апеляційний суд міста Києва.

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Рішення судді Соколова в Печерському суду на користь Медведчука залишили без змін. Позитивне для Медведчука рішення на рівні Апеляції Києва винесла колегія у складі:

головуючої судді Андрієнко А.М.;

суддів – Заришняк Г.М.;

Мараєвої Н.Є.

Суддя Андрієнко А.М. Багато справ слухає в одній колегії суддів разом з іншою суддею – Вікторію Соколовою. Тобто вони не тільки знайомі, а постійно працюють разом та ухвалюють спільні рішення,

– зауважив журналіст.

За інформацією сайту "Чесно Фільтруй Суд", суддя Київського апеляційного суду Соколова Вікторія Вячеславівна є колишньою дружиною судді Соколова Олексія Михайловича, який з 2009 року працює суддею Печерського районного суду міста Києва.

"Таким чином, є всі докази того, що у Медведчука є потрібні судді, які готові ухвалювати потрібні для нього судові рішення та безвідмовно задовольняють примхи "клієнта", – наголосив Лещенко.