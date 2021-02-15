Медведчук використовує Путіна як інструмент, – Казанський

15 лютого 2021 , 23:08
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Олігарх Віктор Медведчук через президента Росії Володимира Путіна ввів проти власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва санкції в Росії домігся блокування його бізнесу Росії. Це олігарх зробив за допомогою своїх зв'язків у Кремлі.

Джерело: 24 канал

І це попри те, що сам Медведчук скаржиться зараз на санкції проти телеканалів. Про це сказав член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський в ефірі програми "Між іншим".

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За словами Казанського, Мураєв також нещодавно заявив, що Медведчук та Вадим Рабинович вчинили, фактично, шахраї та забрали у нього партію ОПЗЖ.

Це ще одне підтвердження того, що Медведчук використовує Путіна як інструмент. Тобто, Путін діє в інтересах Медведчука,
– наголосив Казанський.

Що відомо про стосунки Медведчука з Мураєвим

  • Спершу їх вважали соратниками.
  • Нещодавно Євген Мураєв нагадав, що колись створив партію "За Життя", ту саму, яка потім стане ОПЗЖ, але, Вадим Рабінович разом з Медведчуком у нього цю партію банально "віджали", викинувши самого Мураєва з ним же створеної політичної сили.
  • Дмитро Гнап заявив, що у підсумку, Мураєв пропонує поставити хрест на Медведчуку, оскільки, на його думку, з кумом Путіна у проросійських сил в Україні шансів взяти владу просто немає.