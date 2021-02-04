Медведчук відповість за "історичну роль" у подіях на Донбасі, – Аваков зробив різку заяву

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заговорив про "історичну роль" лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука у подіях на Донбасі. Мовиться саме за його роль у 2013 – 2014 роках, коли війна на Донбасі лише розпочиналась.

Джерело: "Право на владу" на 1+1

Так Аваков відповів на запитання про те, чи зможуть накласти санкції ще й на самого Медведчука, а не лише на його телеканали. Міністр відповів досить різко.

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За словами Авакова, з 2014 по 2016 рік Медведчук був членом однієї з робочих груп по переговорах щодо Донбасу.

Давайте не йти в сторону від ключового рішення, яке є сьогодні. Пан Медведчук за свою історичну роль буде відповідати. І я бачу, що останнім часом він не ховається. Він говорить про це дуже відкрито і дуже чітко,

– запевнив Аваков.

Санкції проти каналів Медведчука: коротко

Відповідне рішення РНБО Володимир Зеленський підписав 2 лютого. У документі мовиться про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років.

Зважаючи на те, що він є власником телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne – їх заблокували на такий самий термін.

Відомо, що на санкції позитивно відреагували у США. Водночас Кремль, звісно, розкритикував документ.



Коротко про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу