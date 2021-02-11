Медведчук для Путіна – це розхідний матеріал, – Солонтай про вплив Росії на Україну

Президенту України Володимиру Зеленському вдалось закрити медведчуківські телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Однак це не означає, що Україна позбулась проросійського впливу.

Джерело: "6/9" на 24 каналі

Про закриття каналів Віктора Медведчука та другий термін Володимира Зеленського в ефірі програми обговорили політолог Олексій Солонтай та депутат партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

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"Медведчук – це символ рук Кремля"

Олексій Солонтай: Для Москви Медведчук – це також розхідний матеріал. Сьогодні Медведчука підтримують, завтра вже наступного пришлють.

Медведчук – це просто символ кремлівських рук в Україні. Одного ослабити – це не означає позбутись впливу загалом всієї системи.

Ефект (від закриття каналів – 24 канал) буде. Це допоможе очищенню інформаційному простору, але тимчасово. Така риторика є потужною і сильною не від того, що вона є вмілою і вдалою. А від того, що є люди, які хочуть споживати її.

"Промивання мізків зменшиться"

Микита Потураєв: Журналісти (проросійських телеканалів – 24 канал) харчувалися коштом грошей, отриманих від держави-ворога, від її найманців і терористів, які захопили український Донбас і катують людей. Ось чому їх закрили.

Закон про медіа готовий, ми шліфуємо останні формувалювання. Сподіваюся, що найближчим часом він буде.

Але пригадайте, який спротив був і з боку саме цих каналів, і тих ЗМІ, від яких я не міг очікувати такої реакції. Мене й інших авторів звинувачували в наступі на свободу слова. Це не наступ, а захист, бо якщо ми програємо цю війну, то не буде ніяких вільних медіа.

Олексій Солонтай: На певний час промивання мізків зменшиться. Але через певний період вони почнуть шукати подібних каналів (або виникатимуть в Україні нові проросійські канали, або вони перемикатимуть на російські). До кінця не складається картинка в тому, що ці канали точно не зможуть відновитися. Адже щонайменше нікому не заважає брати готові канали, які зараз транслюються і навіть не купувати їх офіційно.

Що Україні дасть закриття медведчуківських каналів – дізнайтесь тут



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Чи піде Зеленський на другий термін

Олексій Солонтай: На порядку денному в Офісі Президента стоїть питання, про яке Володимир Зеленський заявив на дні народженні своєму оточенню. Формально, або ні, президент дав зрозуміти своїй команді, що він розглядає питання другого терміну президентства, не на жарт. Він дійсно хоче бути президентом двічі.