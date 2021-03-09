Медведчук спеціально купує телеканали на Західній Україні, – Казанський

Віктор Медведчук вкотре купує телеканали на Західній Україні. Спочатку придбав популярний ZIK, який згодом заблокували через дію санкцій, а після цього ще й "Перший незалежний".

Медведчук купує медіа саме на Західній Україні через патріотичні настрої мешканців регіону. Про це заявив журналіст та політичний оглядач Денис Казанський у програмі "Між іншим".

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"Це цікава історія, її багато обговорюють у мережі. Чомусь проросійський Медведчук весь час знаходить телеканали на Західній Україні, де є патріотичні настрої", – зазначив він.

За словами Казанського, все це не випадково.

Чомусь Медведчук не знайшов на Донбасі чи в Одесі телеканал, а саме на Західній Україні. Він це навмисно робить, маніфестуючи свою експансію та російську пропаганду на ці території, але закінчилося це все знову "епікфейлом",

– запевнив Казанський.

Дивіться повний випуск програми "Між іншим": відео

Епопея з каналами Медведчука: коротко