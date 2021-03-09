Медведчук спеціально купує телеканали на Західній Україні, – Казанський

9 березня 2021 , 21:58
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Джерело:

24 канал

Віктор Медведчук вкотре купує телеканали на Західній Україні. Спочатку придбав популярний ZIK, який згодом заблокували через дію санкцій, а після цього ще й "Перший незалежний".

Медведчук купує медіа саме на Західній Україні через патріотичні настрої мешканців регіону. Про це заявив журналіст та політичний оглядач Денис Казанський у програмі "Між іншим".

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"Це цікава історія, її багато обговорюють у мережі. Чомусь проросійський Медведчук весь час знаходить телеканали на Західній Україні, де є патріотичні настрої", – зазначив він.

За словами Казанського, все це не випадково.

Чомусь Медведчук не знайшов на Донбасі чи в Одесі телеканал, а саме на Західній Україні. Він це навмисно робить, маніфестуючи свою експансію та російську пропаганду на ці території, але закінчилося це все знову "епікфейлом",
– запевнив Казанський.

Дивіться повний випуск програми "Між іншим": відео

Епопея з каналами Медведчука: коротко

  • Ще 2 лютого РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака – власника телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Медіа заблокували, ними де-факто володіє Медведчук.
  • Працівники каналів не могли змиритись і продовжували мовити у ютубі. Однак і там трансляцію "112 Україна" згодом вдалося заблокувати.
  • Після накладених санкцій співробітники цих проросійських телеканалів Медведчука створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Вони придбали львівський телеканал "Перший незалежний".
  • Канал почав мовити 26 лютого, однак одразу після запуску його заблокували кілька операторів.
  • Водночас Служба безпеки України вже звернулася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо "Першого незалежного".