Медведчук розповів, навіщо бував вдома у Порошенка

Джерело:ВВС News Україна
Віктор Медведчук розповів, що ніколи не мав бізнесових інтересів спільно з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Втім, вдома у неформальній обстановці, вони спілкувалися.
Втім Медведчук гостро заявив: це не він зустрічався із Порошенком, а саме Порошенко з ним. Ставалося це "достатньо" разів і не лише в Адміністрації Президента.
До слова Я з Зеленським не зустрічався, відколи він став президентом, – Медведчук
Віктор Медведчук заявив: дружби із Порошенком не було, а справи, які вирішували під час зустрічей вдома – чисто ділові.
Так, у нього вдома, чому ні? У нас не було дружніх відносин, у нас вони були ділові. А ці ділові відносини були пов'язані з тим, що я займався обміном (полонених – 24 канал),
– розповів Медведчук.
Ставалося це у суботу і неділю, уточнив Медведчук. Щодо того, що ці зустрічі були покриті таємницею, Медведчук заперечив: мовляв він ніколи цього не приховував. Натомість, можливо, це приховував Порошенко через невигідність таких заяв.
Втім, приблизно з 2018 – 2019 року Медведчук і Порошенко більше не зустрічалися.
Спільних інтересів у бізнесі Порошенко і Медведчук не мали. Принаймні про це різко заявив останній. "У мене і моєї сім'ї ніколи не було жодних бізнесів в інтересах Порошенка або його оточення", – наголосив він.