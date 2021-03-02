Медведчук розповів, навіщо бував вдома у Порошенка

Віктор Медведчук розповів, що ніколи не мав бізнесових інтересів спільно з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Втім, вдома у неформальній обстановці, вони спілкувалися.

Втім Медведчук гостро заявив: це не він зустрічався із Порошенком, а саме Порошенко з ним. Ставалося це "достатньо" разів і не лише в Адміністрації Президента.

До слова Я з Зеленським не зустрічався, відколи він став президентом, – Медведчук

Медведчук був вдома у Порошенка

Віктор Медведчук заявив: дружби із Порошенком не було, а справи, які вирішували під час зустрічей вдома – чисто ділові.

Так, у нього вдома, чому ні? У нас не було дружніх відносин, у нас вони були ділові. А ці ділові відносини були пов'язані з тим, що я займався обміном (полонених – 24 канал),

– розповів Медведчук.

Ставалося це у суботу і неділю, уточнив Медведчук. Щодо того, що ці зустрічі були покриті таємницею, Медведчук заперечив: мовляв він ніколи цього не приховував. Натомість, можливо, це приховував Порошенко через невигідність таких заяв.

Втім, приблизно з 2018 – 2019 року Медведчук і Порошенко більше не зустрічалися.

Про бізнес із Порошенком

Спільних інтересів у бізнесі Порошенко і Медведчук не мали. Принаймні про це різко заявив останній. "У мене і моєї сім'ї ніколи не було жодних бізнесів в інтересах Порошенка або його оточення", – наголосив він.

Обмін полоненими і Медведчук

У травні 2015 року він увійшов до складу підгрупи з гуманітарних питань ТКГ, де займався питанням обміну полоненими. Медведчук особисто їздив до Москви і говорив з Путіним, обґрунтовуючи це необхідністю через свою посаду.

За президентства Зеленського Віктор Медведчук піарився на "великому обміні" у вересні 2019 року. Однак тоді в Офісі Президента заявили, що кум Путіна ніяк не посприяв передачі полонених.

28 червня 2019 року бойовики передали Україні 4 полонених українців. Зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук. За заявами бойовиків сталося це саме завдяки йому.