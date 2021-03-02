Медведчук розповів, навіщо бував вдома у Порошенка
Віктор Медведчук розповів, що ніколи не мав бізнесових інтересів спільно з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Втім, вдома у неформальній обстановці, вони спілкувалися.
Джерело:ВВС News Україна
Втім Медведчук гостро заявив: це не він зустрічався із Порошенком, а саме Порошенко з ним. Ставалося це "достатньо" разів і не лише в Адміністрації Президента.
До слова Я з Зеленським не зустрічався, відколи він став президентом, – Медведчук
Медведчук був вдома у Порошенка
Віктор Медведчук заявив: дружби із Порошенком не було, а справи, які вирішували під час зустрічей вдома – чисто ділові.
Так, у нього вдома, чому ні? У нас не було дружніх відносин, у нас вони були ділові. А ці ділові відносини були пов'язані з тим, що я займався обміном (полонених – 24 канал),
– розповів Медведчук.
Ставалося це у суботу і неділю, уточнив Медведчук. Щодо того, що ці зустрічі були покриті таємницею, Медведчук заперечив: мовляв він ніколи цього не приховував. Натомість, можливо, це приховував Порошенко через невигідність таких заяв.
Втім, приблизно з 2018 – 2019 року Медведчук і Порошенко більше не зустрічалися.
Про бізнес із Порошенком
Спільних інтересів у бізнесі Порошенко і Медведчук не мали. Принаймні про це різко заявив останній. "У мене і моєї сім'ї ніколи не було жодних бізнесів в інтересах Порошенка або його оточення", – наголосив він.
Обмін полоненими і Медведчук
- У травні 2015 року він увійшов до складу підгрупи з гуманітарних питань ТКГ, де займався питанням обміну полоненими. Медведчук особисто їздив до Москви і говорив з Путіним, обґрунтовуючи це необхідністю через свою посаду.
- За президентства Зеленського Віктор Медведчук піарився на "великому обміні" у вересні 2019 року. Однак тоді в Офісі Президента заявили, що кум Путіна ніяк не посприяв передачі полонених.
- 28 червня 2019 року бойовики передали Україні 4 полонених українців. Зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук. За заявами бойовиків сталося це саме завдяки йому.
- У січні 2021 року бойовики заявили, що передадуть літніх людей, жінок та хворих в односторонньому порядку. Втім не уповноваженим державним органам, а знову ж – Медведчуку.
Поділитися новиною