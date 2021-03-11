Медведчук продав 50% труби білоруському олігарху, – Лещенко

Рада нацбезпеки України може ввести санкції проти білорусів, які стали прикриттям для Віктора Медведчука у справі дизельної труби. Тож, вже до кінця 2021 року ця справа може закінчитися для олігарха підозрою.

Про це в прямому ефірі сказав екснардеп Сергій Лещенко. І додав, що наприкінці каденції Порошенка, Медведчук зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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"Щоб у Медведчука не забрали його трубу, після переговорів з Лукашенком, він продав цю дизельну трубу. На 50% вона стала власністю такого собі Миколая Вороб'я. Це гаманець Лукашенка", – повідомив Лещенко

І додав, що тодішній антимонопольний комітет на це дав згоду. Лещенко також наголосив, що у Вороб'я є ще банки, в яких Медведчук тримає свої гроші.

Подальша доля Медведчука

Він додав, що олігарха Віктора Медвечука можуть продовжити допитувати у межах цієї справи, якщо назбирають достатньо доказів.

За його словами, якщо ж переконливої бази доказів не буде, то справа може зайти в глухий кут. Також не варто очікувати на підозру найближчим часом. Але в перспективі, можливо, 2021 року – все цілком може закінчитися, зокрема і для Медведчука.

Тут не можна робити "холостий вистріл" – занадто високі ставки в грі. Має бути серозна доказова база,

– наголосив Лещенко.

Як вважає Лещенко, варто, що мовиться не про політичне переслідування, а про реальне розкручування історії.

Дивіться коментар Лещенка про справу "труби Медведчука":

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