Медведчук посадив Україну на дизельну голку, – Лещенко

Дизельна труба була головним активом клану Медведчуків в Україні. Вона забезпечувала найшвидшу і найдешевшу доставку дизельного палива з Росії на український ринок.

Адже везти паливо цистернами автомобільними дорогами або залізницею менш вигідно, ніж просто відкрити крани з обох боків труби. Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко в авторському блозі "Чесна політика".

Читайте повний текст блогу Порошенко сприяв Медведчуку в привласненні трубопроводу: докази

Він відзначив, що управляє дизельною трубою приватна компанія "ПрикарпатЗахідТранс". Вона вийшла на пік своєї потужності під завісу правління п'ятого президента Петра Порошенка.

Кум Путіна тоді глибоко посадив Україну на дизельну голку, контролюючи 40% ринку,

– наголосив Лещенко.

За його словами, люди Медведчука завдяки кумівству з Путіним мали "блат" у компанії "Роснефть", яка постачає дизельне паливо. Відтак вони завжди мали ціна з супердисконтом.

Скільки дизеля прокачала труба Медведчука у 2019

Сергій Лещенко процитував дані голови комітету Ради з питань енергетики Андрія Геруса стосовно того, скільки палива у 2019 році прокачала труба Медведчука. Відтак:

у січні – 143 тисячі тонн;

у лютому – 152 тисячі тонн;

у березні – 169 тисяч тонн;

у квітні – 182 тисячі тонн;

у травні – 193 тисячі тонн.

Журналіст додав, піку законтрактованих обсягів було досягнуто в липні. Лише за один місяць структури Медведчука загнали в Україну 226 тисяч тонн дизеля.

Це була їхня лебедина пісня за безпроблемними роками роботи в часи Порошенка,

зазначив він.

І наголосив, що після зміни президента з серпня 2019 на поставки трубою Медведчука, а також на поставки скрапленого газу з Росії було введене спеціальне мито.

Влітку 2019 поставки дизельпроводом доходили до 200 тисяч тонн на місяць, натомість у 2020 році суттєво знизилися. Відтак, у середньому, складали близько 40 тисяч тонн на місяць. Водночас за 2020 рік спецмито на дизель та скраплений газ принесло в держбюджет України близько 600 мільйонів гривень.

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