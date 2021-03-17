Кум Путіна – перша асоціація з Віктором Медведчуком. Друга – сірий кардинал та голова Адміністрації президента Леоніда Кучми. 19 лютого Рада національної безпеки й оборони запровадила персональні санкції проти олігарха та його дружини, Оксани Марченко.

За 25 років в політиці Медведчук встиг кілька разів посидіти у президії Верховної Ради, нині ж він там – звичайний депутат контрольованої Кремлем фракції ОПЗЖ. Проросійським наративам політик за чверть сторіччя ніколи не зраджував. Як змінилося життя кума президента Росії після блокування його фінансових активів, торговельних операцій – читайте далі.

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Першим під санкції пішов його гаманець і співпартійник Тарас Козак. Тоді серйозним ударом по квазіімперії Медведчука стало закриття одразу 3 підконтрольних йому каналів.

Швидко перекрили мовлення і четвертому, який нібито створили журналісти трьох заборонених РНБО редакцій.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу

Сім'я Медведчуків опинилися під санкціями через фінансування тероризму

Згодом під санкціями опинився і сам Медведчук разом дружиною Оксаною Марченко. Під удар потрапили компанії, на які зареєстровано бізнес, літаки та нафтопереробні заводи в Росії.

Серед останніх – Новошахтинський завод нафтопродуктів, один з найбільших у Росії. Доходами з цього бізнесу кум Путіна, за інформацією Ради нацбезпеки, забезпечував бойовиків тимчасово окупованого Донбасу. Це і стало основною причиною санкцій від РНБО.

"Доведено, що він займався фінансуванням тероризму", – розповів колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк.

Медведчук привласнив собі частину трубопроводів

Повертають у власність держави і один з ключових активів Медведчука – частину трубопроводів "Самара-Західний напрямок" та "Грозний-Армавір-Трудова" загальною протяжністю 1 433 кілометрів.

Трубу використовувала компанія "Прикарпатзахідтранс" – державна до 2015, а вже з 2016 опинилась у власності "дочки" російської "Транснафти" – компанії "Транснафтопродукт". Далі компанію продали спочатку громадянину Німеччини Анатолію Шеферу, якого пов'язують з Медведчуком, згодом 51% акцій викупив бізнесмен Микола Воробей – близький до Олександра Лукашенка.

Рада Нацбезпеки доручила правоохоронцям встановити, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках, а уряду – вжити заходів для його повернення та експлуатації.

Кремлівський кум захищати свого рупора в Україні цього разу не поспішає. Тому Медведчук вже самотужки рушив оскаржувати санкції проти своєї сім'ї у Верховному суді, паралельно його кличуть на допити у ДБР та СБУ. Адже остання перевіряє ще й плівки ймовірних його цікавих розмов з помічником Путіна Владиславом Сурковим щодо окупованих територій.

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Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що наразі жоден орган досудового розслідування не надав матеріалів у цій справі. І тому немає жодної підозри.

Чи буде Медведчуку арешт – питання відкрите, – Фесенко

Експерти зауважили, це не є питанням одного дня. Але Банкова навряд чи зніме Медведчука з прицілу, адже це вже стосується іміджу самого президента.

Не думаю, що санкції проти Медведчука вводили лише для короткострокового хайпу. Це надовго, і треба зберегти мінімум до виборів. А от чи буде вирок, чи буде Медведчуку арешт – питання відкрите,

– відзначив політолог Володимир Фесенко.

І точно ніхто не забуде історію з нафтопроводом, адже замішаним у оборудці з його привласненням може виявитись не лише Медведчук.



"Труба ще стане трубою розбрату між старими українськими політиками. Звісно, це виведе на Порошенка, на рішення на Кабміні, про яке говорив Яценюк. Що частина міністрів, за квотою БПП блокувала рішення", – повідомив політолог Олег Саакян.

Експерти зазначили, найбільшою запорукою успіху в цій історії є те що Зеленський не боїться вийти у цій схемі на самого себе – власне оточення. А от сама труба може допомогти "взяти за горло" чималу кількість неочікувано пов'язаних між собою політичних і бізнесових гравців. Це – плюс до рейтингу чинного президента.

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