Віктор Медведчук подав скаргу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду . Позов стосується указу президента Зеленського щодо персональних санкцій проти нардепа від ОПЗЖ.

Як зазначили у ВСУ, позов надійшов 16 березня 2021 року. Позивачем виступає особисто Віктор Медведчук. До теми Скільки українців підтримують санкції проти Медведчука: дані опитування Позову присвоїли реєстраційний номер справи – № 9901/73/21. Новина доповнюється...