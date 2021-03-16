Медведчук оскаржує введені проти нього санкції у Верховному Суді
Віктор Медведчук подав скаргу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду . Позов стосується указу президента Зеленського щодо персональних санкцій проти нардепа від ОПЗЖ.
Джерело:фейсбук Верховного Суду
Як зазначили у ВСУ, позов надійшов 16 березня 2021 року. Позивачем виступає особисто Віктор Медведчук.
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Позову присвоїли реєстраційний номер справи – № 9901/73/21.
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