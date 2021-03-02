Я з Зеленським не зустрічався, відколи він став президентом, – Медведчук

Віктор Медведчук заявив, що не зустрічався з Володимиром Зеленським від початку його президентства. Вони навіть не знайомі, лише епізодично бачилися 12 – 13 років тому на одному з ювілеїв братів Суркісів.

Коментуючи впровадження про нього санкцій, Медведчук заявив, що не знає, чому Зеленський наклав обмеження саме зараз. Кум Володимира Путіна уточнив, що з президентом перемовин ніколи не вів.

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Медведчук про зустрічі зі Зеленським

Я з ним (Володимиром Зеленським – 24 канал) не зустрічався, відколи він став президентом. Я з ним бачився раніше, це було у 2008 або 2009 році на одному з ювілеїв братів Суркісів. Він там вів вечір,

– розповів лідер ОПЗЖ.

Тоді майбутній глава держави передав Медведчуку мікрофон для того, аби він сказав тост.

Кум Путіна уточнив, що це було навіть не далеке знайомство.

Проте про Зеленського він, звісно, знав. "Але коли він захотів стати президентом, коли він став президентом, я ніколи з ним не зустрічався", – наголосив проросійський політик. Медведчук додав, що у нього не було для цього жодних підстав.

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