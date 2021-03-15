У мережі опублікували телефонну розмову між проросійським політиком Віктором Медведчуком та експомічника Володимира Путіна – Владислава Суркова. В ній нардеп отримував вказівки від впливового російського посадовця.

Медведчук отримував вказівки, що робити, яку політику проводити щодо Донбасу, які тезу озвучувати керівництву України. Про це розповів політичний оглядач Денис Казанський в ефірі програми "Між іншим".

До теми "Буде цар": ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов Медведчука із Сурковим про Донбас

Телефонну розмову не приховували

За його словами, співрозмовники не приховували діалог.

На той момент, коли вони розмовляли (це випливає зі слів політика), Медведчук мав карт-бланш. Тобто він радився з керівництвом країни – з Петром Порошенком. Він мав мандат на переговори,

– зазначив Казанський.

Він зауважив, що Медведчук не мав причин переховуватись. Він не думав, що хтось записуватиме його і колись це використає проти нього.

Переговори, скоріш за все, фіксували спецслужби

"Я думаю, що ці переговори фіксували спецслужби. Вважаю, що вони мають багато записів – не тільки переговори Медведчука та Суркова", – зауважив експерт.

Еталон державної зради

Цікаво, як відзначив журналіст, в якій формі це відбувається:

Сурков діловим тоном надиктовує, що робити;

а Медведчук "підлабузницьки" сміється.

"Насправді, якщо щось і можна трактувати як державну зраду, то мені здається, що це просто її еталон", – також сказав Казанський.

Він додав, що це державна зрада в чистому вигляді: коли український громадянин, бізнесмен, політик отримує такі вказівки від уряду ворожої країни. "Я уявляю, як Медведчук стоїть з блокнотиком і записує інструкції, які він потім виконуватиме", – відзначив політичний оглядач.

Запис розмови Медведчука та Суркова: дивіться відео