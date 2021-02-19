Жінки Медведчука і Козака та російські бізнесмени: хто потрапив під санкції РНБО

Джерело:24 канал
РНБО запровадила 19 лютого санкції проти 8 осіб, яких підозрюють у фінансування тероризму. Під обмеження потрапив Віктор Медведчук з дружиною Оксаною, цивільна дружина Тараса Козака – Наталія Лавренюк та ще 5 російських нафтових і вугільних підприємців.
Що відомо про всіх цих осіб, яким бізнесом вони володіють та чому могли потрапити під санкції Ради національної безпеки та оборони України – читайте у матеріалі.
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Найгучніша особа в санкційному списку – Віктор Медведчук. Він є лідером проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" та кумом президента Росії Володимира Путіна.
Політик доволі скандальний – вся його кар'єра пов'язана з проросійською ідеологією та антиукраїнською позицією. Чимало експертів досі наголошують, що путінська Росія використовує Віктора Медведчука для досягнення власних цілей в Україні.
Головні факти про Медведчука:
До санкційного списку РНБО також потрапила й дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко. Вона є власницею 75% Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області Росії. Це підприємство, ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР".
Марченко відома українцям своєю зірковою кар'єрою. Вона вела телепрограми "Україна має талант", "Х-Фактор" та брала участь у "Танцях з зірками". Також є співвласницею телеканалу "1+1".
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Окрім того, ведуча, як і її чоловік, має чіткі проросійські погляди. Вона також заперечує російську агресію в Україні, підтримує окупацію Криму та жорстоко критикує патріотичний закон про користування укранською мовою в громадських місцях. За це нещодавно загриміла у базу "Миротворця".
Віктор Медведчук та Оксана Марченко / Фото "Рубрики"
Під санкції Лавренюк потрапила не просто так. Вона є цивільною дружиною Тараса Козака – нардепа ОПЗЖ та близького соратника Віктора Медведчука. Тому й не дивно, що жінка володіє 25% Новошахтинського нафтопереробного заводу.
Загалом про Лавренюк відомо не так багато. За даними "Схем", вона є уродженкою Львова, але зараз має два громадянства – українське та російське (паспорт країни-агресора отримала в 2015 році). Також Лавренюк має десятки квартир і земельних ділянок у Львові, Києві та Росії.
Наталія Лавренюк і Тарас Козак / Фото "Схем"
Про решту людей, проти яких ввела санкції РНБО, відомо дуже мало. Усі вони є громадянинами Росії та пов'язані з нафтовим бізнесом.
Віталій Донченко – співзасновник ТОВ "Торговый дом "Донские угли", яке зареєстроване в Ростові-на-Дону. Компанія торгує вугіллям, видобутим на окупованому Донбасі, і вивозить його в Росію. Тоді продає під виглядом російського. Також "Українська правда" з посиланням на свої джерела в СБУ повідомляла, що "Донские угли" фінансувало медведчуківські телеканали 112, ZIK і NewsOne.
Олександр Маслюк – ще один співзасновник ТОВ "Торговый дом "Донские угли". Його називають близьким другом Віктора Медведчука.
Сергій Лісогор – генеральний директор ТОВ "Торговый дом "Донские угли".
Костянтин Вацьковський – директор ТОВ "Дон Экспорт". Ця компанія зареєстрована в окупованому Донецьку, займається виробництвом нафтопродуктів і вантажними перевезеннями.
Михайло Попов – співзасновник низки компаній.
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