РНБО запровадила 19 лютого санкції проти 8 осіб, яких підозрюють у фінансування тероризму. Під обмеження потрапив Віктор Медведчук з дружиною Оксаною, цивільна дружина Тараса Козака – Наталія Лавренюк та ще 5 російських нафтових і вугільних підприємців.

Що відомо про всіх цих осіб, яким бізнесом вони володіють та чому могли потрапити під санкції Ради національної безпеки та оборони України – читайте у матеріалі.

Важливо Засідання РНБО 19 лютого: санкції проти Медведчука і літаків, 5 сценаріїв Донбасу

Віктор Медведчук

Найгучніша особа в санкційному списку – Віктор Медведчук. Він є лідером проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" та кумом президента Росії Володимира Путіна.

Політик доволі скандальний – вся його кар'єра пов'язана з проросійською ідеологією та антиукраїнською позицією. Чимало експертів досі наголошують, що путінська Росія використовує Віктора Медведчука для досягнення власних цілей в Україні.

Головні факти про Медведчука:

з 1990 до 2006 року очолював Союз адвокатів України. У той час був адвокатом Василя Стуса. Однак замість захищати свого підзахисного, Медведчук чомусь називав дії поета злочинними. Як наслідок, через такий "захист" у 1980 році Стус отримав максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та помер у тюрмі.

Політичну кар'єру розпочав у 1997 році, коли став позаштатним радником президента України. Після цього Медведчук багато разів ставав народним депутатом і був заступником голови парламенту.

Очолював Адміністрацію Президента Леоніда Кучми, через що отримав прізвисько "сірий кардинал" Кучми. Що цікаво, саме його звинувачували у фальсифікації виборів президента у 2004 році на користь Віктора Януковича.

З початку війни на Донбасі Медведчук жодного разу не назвав Росію агресором. Навпаки, він всіляко її защихає та каже, що конфлікт на окупованих територіях – це нібито "конфлікт між людьми, які перебували на Донбасі й не погодилися з приходом нової влади".

У лютому 2021 року влада України нарешті наважилась на серйозних крок щодо Медведчука – РНБО ввела санкції проти 3 підконтрольних йому телеканалів: ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Повну біографію Віктора Медведчука – читайте за посиланням.

Оксана Марченко

До санкційного списку РНБО також потрапила й дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко. Вона є власницею 75% Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області Росії. Це підприємство, ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР".

Марченко відома українцям своєю зірковою кар'єрою. Вона вела телепрограми "Україна має талант", "Х-Фактор" та брала участь у "Танцях з зірками". Також є співвласницею телеканалу "1+1".

До теми Марченко володіє часткою "1+1": що буде з телеканалом після введення санкцій

Окрім того, ведуча, як і її чоловік, має чіткі проросійські погляди. Вона також заперечує російську агресію в Україні, підтримує окупацію Криму та жорстоко критикує патріотичний закон про користування укранською мовою в громадських місцях. За це нещодавно загриміла у базу "Миротворця".



Віктор Медведчук та Оксана Марченко / Фото "Рубрики"

Наталія Лавренюк

Під санкції Лавренюк потрапила не просто так. Вона є цивільною дружиною Тараса Козака – нардепа ОПЗЖ та близького соратника Віктора Медведчука. Тому й не дивно, що жінка володіє 25% Новошахтинського нафтопереробного заводу.

Загалом про Лавренюк відомо не так багато. За даними "Схем", вона є уродженкою Львова, але зараз має два громадянства – українське та російське (паспорт країни-агресора отримала в 2015 році). Також Лавренюк має десятки квартир і земельних ділянок у Львові, Києві та Росії.



Наталія Лавренюк і Тарас Козак / Фото "Схем"

Інші підсанкційні особи

Про решту людей, проти яких ввела санкції РНБО, відомо дуже мало. Усі вони є громадянинами Росії та пов'язані з нафтовим бізнесом.

Віталій Донченко – співзасновник ТОВ "Торговый дом "Донские угли", яке зареєстроване в Ростові-на-Дону. Компанія торгує вугіллям, видобутим на окупованому Донбасі, і вивозить його в Росію. Тоді продає під виглядом російського. Також "Українська правда" з посиланням на свої джерела в СБУ повідомляла, що "Донские угли" фінансувало медведчуківські телеканали 112, ZIK і NewsOne.

Олександр Маслюк – ще один співзасновник ТОВ "Торговый дом "Донские угли". Його називають близьким другом Віктора Медведчука.

Сергій Лісогор – генеральний директор ТОВ "Торговый дом "Донские угли".

Костянтин Вацьковський – директор ТОВ "Дон Экспорт". Ця компанія зареєстрована в окупованому Донецьку, займається виробництвом нафтопродуктів і вантажними перевезеннями.

Михайло Попов – співзасновник низки компаній.

Дізнайтеся більше Далі буде: Данілов анонсував нові санкції проти недоброчесних політиків

Головне про санкції проти Медведчука і Ко: