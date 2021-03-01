Медведчук – дрібний гвинтик в імперській моделі Росії, – Лещенко

З'явився аудіозапис розмови Віктора Медведчука та російського політика Владислава Суркова. Ці плівки – черговий доказ того, що Медведчук грає роль в імперській моделі Росії.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" заявив журналіст Сергій Лещенко. Він запевнив, що Медведчук доповідає Суркову в максимально підзвітному тоні, а той водночас надає йому вказівки.

Читайте блог Сенсаційний аудіозапис розмови Медведчука з Сурковим розвінчав 3 важливі міфи у політиці

"Сама тональність розмови показує, що попри максимально роздутий імідж Віктора Медведчука як найближчого соратника Володимира Путіна, насправді він є дрібним гвинтиком в імперській моделі російської влади", – сказав Лещенко.

Також, за словами журналіста, аудіозапис розвінчує 3 міфи в політиці:

Саме Порошенко безпосередньо проводив питання про імпорт електроенергії з Росії та її подальший транзит в окупований Крим. Зі слів Медведчука, його потрапляння у ролі посередника в обміні полонених – це була ініціатива саме Порошенка. Росія на всіх міжнародних майданчиках завжди казала, що не має стосунку до діяльності так званих "ЛНР/ДНР". Водночас Сурков називав цих терористів своїми "подопечними".

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Ймовірна розмова Медведчука та Суркова: коротко