Медведчук – дрібний гвинтик в імперській моделі Росії, – Лещенко
З'явився аудіозапис розмови Віктора Медведчука та російського політика Владислава Суркова. Ці плівки – черговий доказ того, що Медведчук грає роль в імперській моделі Росії.
Джерело:24 канал
Про це у своєму блозі "Чесна політика" заявив журналіст Сергій Лещенко. Він запевнив, що Медведчук доповідає Суркову в максимально підзвітному тоні, а той водночас надає йому вказівки.
Читайте блог Сенсаційний аудіозапис розмови Медведчука з Сурковим розвінчав 3 важливі міфи у політиці
"Сама тональність розмови показує, що попри максимально роздутий імідж Віктора Медведчука як найближчого соратника Володимира Путіна, насправді він є дрібним гвинтиком в імперській моделі російської влади", – сказав Лещенко.
Також, за словами журналіста, аудіозапис розвінчує 3 міфи в політиці:
- Саме Порошенко безпосередньо проводив питання про імпорт електроенергії з Росії та її подальший транзит в окупований Крим.
- Зі слів Медведчука, його потрапляння у ролі посередника в обміні полонених – це була ініціатива саме Порошенка.
- Росія на всіх міжнародних майданчиках завжди казала, що не має стосунку до діяльності так званих "ЛНР/ДНР". Водночас Сурков називав цих терористів своїми "подопечними".
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Ймовірна розмова Медведчука та Суркова: коротко
- Розмову оприлюднили журналісти Цензор.НЕТ. Підозрюють, що діалог – між Віктором Медведчуком та Владиславом Сурковим, адже голоси дуже схожі на їхні.
- Найімовірніше, розмова відбувалась у 2014 році. Теми, які звучать на записах, такі: постачання електроенергії до Криму, роль Медведчука в обміні полоненими.
- Сам Медведчук вже прокоментував плівки і запевнив, що вони фейкові. Водночас не заперечив, що розмова з Сурковим таки була.
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