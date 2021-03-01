Чому Зеленський пішов контратакою на кремлівську агентуру

Після провального в усіх відношеннях 2020 року у Володимира Зеленського наче відкрилося друге дихання і він відродив атмосферу бурхливого 2019 року. Далі читайте російською.

Февраль изменил Зеленського

Еще месяц назад в Украине свободно вещали NewsOne, ZIK и 112-й канал. О санкциях против Виктора Медведчука можно было только мечтать. А действующий глава государства выглядел подобием позднего Ющенко – увязшим в рутине, разочаровавшим сторонников, презираемым противниками и, казалось, уже не способным чем-то поразить страну…

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Однако на протяжении февраля все изменилось. Теперь президент Зе снова владеет инициативой и вызывает у публики живой интерес. Он захватил врасплох одних, приятно удивил других, и от него ждут очередных дерзких шагов. После провального во всех отношениях 2020-го Владимир Зеленский как будто обрел второе дыхание и возродил атмосферу бурного 2019-го. Конечно, с существенными поправками.

В 2019 году турборежим Зеленского был привязан к электоральной демократии, и главной президентской опорой выступало монобольшинство в Верховной Раде.

В 2021 году новая версия турборежима опирается на силовые полномочия, а вместо парламента тон задает СНБО.

Открылось ли у Зеленского второе дыхание?

При этом на смену классовым ценностям пришли национальные: не простой парень из народа лихо расправляется с истеблишментом, а президент-патриот лихо разбирается с московской агентурой. Но, как и в позапрошлом году, бешеная активность Зе порождает и некоторые опасения, и определенные надежды.

В 2019-м многие опасались, что, уничтожая старую политическую систему, дилетант Зеленский чересчур увлечется, и в результате будут разрушены основополагающие государственные институты. В 2021-м существует риск, что, закручивая гайки, Владимир Александрович зайдет чересчур далеко – и вместе с друзьями Кремля пострадают наши гражданские права и свобода слова.

О надеждах, окружавших фигуру Зе в 2019 году, не стоит даже вспоминать: их было слишком много, и они были слишком разными. Сегодня надежд куда меньше, и они значительно слабее. А питает их главным образом прозападный лагерь, ободренный недавними действиями Банковой.

Раз уж президент Зеленский отказался от диалога с Москвой, раз уж он хочет понравиться Байдену, раз уж у гаранта хватило решимости пойти против путинского кума, то, возможно, главу государства удастся подвинуть и на что-то большее.

Например, заняться реформированием украинской судебной системы – к чему Зеленского подталкивают не только западные партнеры, но и акции протеста внутри страны.

И тут возникает вопрос: а действительно ли февральские решения СНБО свидетельствуют об открытии второго политического дыхания на Банковой? Действительно ли президент смог мобилизоваться, провести ревизию ценностей и решиться на качественный рывок вперед? Или же Зеленский просто нащупал комфортный – как ему кажется – обходной путь, позволяющий что-то делать взамен реформ, которые Владимиру Александровичу оказались не по зубам?

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В первом случае за наступлением на пророссийские силы и впрямь могут последовать какие-то системные сдвиги. Во втором случае Банковая ограничится демонстративным закручиванием гаек – до тех пор, пока это будет получаться легко и непринужденно. Но не факт, что новый турборежим не сломается, столкнувшись с контратакой Москвы: подобно тому, как в 2020-м реформаторский натиск Зе захлебнулся при первых же серьезных проблемах.