Медсестра побила пацієнта пансіонату на Дніпропетровщині: це викрило й інші жахіття – відео
Джерело:фейсбук Олександра Слободенюка
У Придніпровському геріатричному пансіонаті медсестра побила пацієнта. Згодом виявилось, що персонал установи приходить на роботу напідпитку, а людей там годують зіпсованою їжею. Однак правоохоронці відкрили провадження тільки щодо цього побиття.
Про цей інцидент у Самарському районі повідомили 28 червня. В закладі, про який мовиться, перебувають люди з інвалідністю, з психічними розладами та літні.
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Побиття пацієнта пансіонату
У мережі оприлюднили відео, де видно конфлікт між медсестрою та пацієнтом. Ймовірно, він виник через гроші. Бійку зафіксувала камера спостереження.
Жінка порвала кілька купюр і розкидала їх у кімнаті. Після цього вона кинула чоловіка та почала його бити.
У мережі повідомили, що побитий пацієнт також був співмешканцем медпрацівниці. Під час конфлікту в кімнаті була ще жінка, яка тримала медсестру. Також 2 свідків не втручалися.
Побиття пацієнта пансіонату на Дніпропетровщині: відео Олександра Слободенюка
Що загрожує жінці
Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов’язків медичним працівником. Максимальне покарання за нею – 2 роки в’язниці. Наразі триває слідство.
Інші жахіття в пансіонаті
Активіст Олександр Слободенюк написав, що в пансіонаті також принижують пацієнтів. Зокрема, пояснюють психічно хворим, що вони "не люди".
Окрім цього, жителів пансіонату жахливо годують. Це видно й на фото їжі звідти, оскільки порція не лише неапетитно виглядає, а й має "2-колірну" ковбасу.
Їжа, яку дають пацієнтам пансіонату / Фото Олександра Слободенюка
У медпункті там важко випросити навіть активоване вугілля. Попри те, що на це виділяються бюджетні кошти. А щоб отримати направлення до лікарні потрібно виконувати якісь завдання чи заплатити хабар із мізерної пенсії.
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