Про цей інцидент у Самарському районі повідомили 28 червня. В закладі, про який мовиться, перебувають люди з інвалідністю, з психічними розладами та літні.

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Побиття пацієнта пансіонату

У мережі оприлюднили відео, де видно конфлікт між медсестрою та пацієнтом. Ймовірно, він виник через гроші. Бійку зафіксувала камера спостереження.

Жінка порвала кілька купюр і розкидала їх у кімнаті. Після цього вона кинула чоловіка та почала його бити.

У мережі повідомили, що побитий пацієнт також був співмешканцем медпрацівниці. Під час конфлікту в кімнаті була ще жінка, яка тримала медсестру. Також 2 свідків не втручалися.

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Що загрожує жінці

Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов’язків медичним працівником. Максимальне покарання за нею – 2 роки в’язниці. Наразі триває слідство.

Інші жахіття в пансіонаті

Активіст Олександр Слободенюк написав, що в пансіонаті також принижують пацієнтів. Зокрема, пояснюють психічно хворим, що вони "не люди".

Окрім цього, жителів пансіонату жахливо годують. Це видно й на фото їжі звідти, оскільки порція не лише неапетитно виглядає, а й має "2-колірну" ковбасу.



Їжа, яку дають пацієнтам пансіонату / Фото Олександра Слободенюка

У медпункті там важко випросити навіть активоване вугілля. Попри те, що на це виділяються бюджетні кошти. А щоб отримати направлення до лікарні потрібно виконувати якісь завдання чи заплатити хабар із мізерної пенсії.

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