Використання канабісу з медичною метою – нормальна світова практика, але ці ліки досі не легалізовані в Україні.

Що потрібно знати про епілепсію?

Щороку у другий понеділок лютого відзначають Міжнародний день епілепсії! Цей день покликаний популяризувати та поширювати інформацію про цю важку недугу, а також про людей, які страждають від неї.

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Епілепсія – не є інфекційною недугою, її не можна підхопити від іншої людини.

Це одне із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань.

За даними ВООЗ, в Україні близько 100 000 людей страждають на епілепсію.

Серед хворих на епілепсію – близько 20 000 дітей, які потребують ліків на основі медичних конопель.

Легалізація медичного канабісу змінить життя багатьох

Хочу розповісти вам про трирічну Софію та дворічну Єву – обидві дівчинки страждають від важкої фармрезистентної епілепсії. Це означає, що діти кожного дня по кілька годин потерпають від пекельного болю, спровокованого судомами, що скорочують м'язи їхніх тіл. Ці жахливі напади можуть повторюватися по кілька разів на день.

Найгірше, що на сьогодні в Україні немає жодних ефективних ліків, які би допомогли полегшити біль цих дівчаток і ще тисяч хворих діток.

Мама Софії Вікторія та мама Єви Нія Нікель рятують своїх доньок тільки завдяки препаратам на основі медичних конопель. Вони допомагають зменшити тривалість судом та вгамовують нестерпний біль.

Історії цих дітей можуть багатьом скептикам відкрити очі на лікувальні властивості медичних конопель. За цим посиланням можна переглянути історію боротьби Вікторії і Софії Мостовенко.

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І, попри те, що використання канабісу з медичною метою – нормальна світова практика, ці ліки досі не легалізовані в Україні.

Впевнена, що у 2021 році депутати зроблять крок назустріч людям, які потребують лікування медичними коноплями та ухвалять законопроєкт про медичний канабіс.