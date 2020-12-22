Легалізувати медичний канабіс в Україні можна без відповідного закону. Це можливо за допомогою актів Кабінету Міністрів.

Можна розширити перелік препаратів, яких потребують важкохворі медичним канабісом. Таку думку висловив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на пресконференції, повідомляє 24 канал.

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За словами Арахамії, щодо ініціативи вже майже все підготували. У владі чекали на зміну міністра ветеранів, адже "у них теж є позиція".

Ми вирішили, що можемо без законопроєкту, а актами Кабміну, фактично, розв'язувати це питання. Червоний рецепт – це всі ці опіати, вони йдуть за червоним рецептом. Додати просто в список цей всі ліки, які потребують хворі на онкологічні захворювання, а також інші захворювання,

– розповів політик.

Після розширення списку препаратів, медичний канабіс іноземного виробництва тестуватимуть протягом 3 – 4 місяців. Арахамія додав, що це не викликатиме проблем. Тому, на думку очільника фракції, у парламенті зможуть розглянути питання виробництва канабісу в Україні.

Що відомо про ймовірну легалізацію медичної марихуани в Україні

Марихуану частково легалізували у 30 країнах світу, ще в 14 – її використовують у медицині. Зокрема, для зменшення болю в онкохворих.

Натомість в Україні медичний канабіс вважають небезпечним наркотиком, хоча ведуть розмови щодо його легалізації.

Наприклад, питання про легалізацію медичної марихуани включили до всеукраїнського опитування від президента Зеленського.

У Верховній Раді навіть створили робочу групу для розробки законопроєкту про дозвіл препарату.

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