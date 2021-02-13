Медіакастрація партії Кремля – новий шанс для Зеленського: Казарін пояснив чому
В якийсь момент почало здаватися, що монобільшість трималась не через власні досягнення, а через антирейтинг конкурентів. Але заборона проросійських телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" все змінила.
Джерело:24 канал
Можна довго сперечатися про те, що стало причиною цього кроку. Про це повідомив у блозі "Грані правди" Павло Казарін.
Повний випуск блогу Еволюція Зеленського проти позиції Порошенка: заборона каналів Медведчука зламала шаблон
Шанс для Зеленського
За його словами, санкції проти Медведчука остаточно позбавили Володимира Зеленського голосів тих, хто бачив у ньому парламентаря для примирення з Москвою.
Медіакастрація партії Кремля дала Зеленському шанс на нове амплуа,
– зазначив Казарін.
Електоральний аспект
Один з аспектів рішення президента України, як зауважив журналіст – електоральний: "Президентський рейтинг падав. Виборці монобільшості починали повертатися в колишні партійні квартири".
"Ті, для кого Зеленський був недостатнім капітулянтом – йшли до "Опозиційної платформи – За життя" і Шарія. Ті, для кого він був надлишковим – шукали альтернативи", – наголосив експерт.
Президент шукатиме заміну виборців
Він відзначив, що тепер виборці "ОПЗЖ "повернуться в рідну гавань", а це означає, що президент буде змушений шукати заміну.
Питання в тому, де саме Зеленський вирішить відкривати свій мобілізаційний пункт,
– зауважив журналіст.
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Блокування проросійських каналів: коротко
- Рішення Ради національної безпеки і оборони України Володимир Зеленський ввів у дію санкцію проти Тараса Козака.
- Через це проросійські канали NewsOne, ZIK і "112 Україна" перестали мовити.
- У журналістів заблокованих медведчуківських каналів вже забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.
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