Медіаграмотність українців: понад 40% людей не перевіряють інформацію

Дослідження підтвердило, що медіаграмотність залежить не лише від віку та рівня освіти, а й статі. Кожна четверта людина довіряє новині, якщо вона не суперечить уявленнями та "схожа на правду".

За даними дослідження, 31% українців шукає деталізовану інформацію. 42% – не перевіряють правдивість інформації узагалі.

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Однак 24% споживачів таки перевіряють контент. 28% шукають посилання на першоджерело, а 32% – визначають правдивість інтуїтивно. Фото або відео, що підтверджує інформацію, є важливим для 26%.

Довіра до видання

Для 23% українців важливим аспектом є довіра до видання, де повідомили інформацію. Водночас для 21% важлива репутація безпосередньо автора, а 14% – його популярність.



Як медіа впливають на аудиторію / Інфографіка "Детектор Медіа"

Загальна медіаграмотність

У 15% українців медіаграмотність є низькою, у 33% – нижча за середню. 44% аудиторії має вищий за середній рівень грамотності і лише 8% – високий.

Частка жінок із високим рівнем медіаграмотності становить 6%, а серед чоловіків – 11%. Це також залежить від віку українців, зокрема:

у молоді 18 – 25 років високий рівень;

у людей 56 – 65 років – низький.



Низький та нижчий за середній показник медіаграмотності / Інфографіка "Детектор Медіа"



Вищий за середній та високий показник медіаграмотності / Інфографіка "Детектор Медіа"

Як освіта впливає на медіаграмотність

Згідно з дослідженням, чим нижчий освітній статус, тим нижчим є й рівень медіаграмотності. У 63% з тих, хто здобув лише загальну середню освіту, вона є низькою або нижчою за середню.

Натомість люди, які мають повну або неповну вищу освіту, показник низької медіаграмотністі не перевищив 30%. Аж у 68% підтвердили високий рівень.



Що важливо українцям при формуванні контенту / Інфографіка "Детектор Медіа"