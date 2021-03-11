Принцип нагородної системи в Україні під час війни знецінює жертовність, самовідданість і самопожертву військових, адже цю відзнаку може отримати кожен. Водночас у США – зовсім інша ситуація.

Без армії не може існувати держава, саме тому вона має поставити військових на найвищий щабель поваги і вдячності. Як, наприклад, це відбувається в найстарішій демократії планети – Сполучених Штатах Америки. Таку думку у "VETERANO блог" висловив Леонід Остальцев.

Повний випуск блогу Відзнаки як у Радянському Союзі: проблеми нагородної системи України

З медаллю пошани – як супергерої

За його словами, найвища нагорода Сполучених Штатів Америки – це медаль пошани. Вона є найвищою військовою відзнакою, яку присвоює федеральний уряд США військовослужбовцям збройних сил за проявлену особисту мужність під час ведення бойових дій.

Якщо у тебе є медаль пошани, то ти вже як супергерой,

– зазначив Остальцев.

Відповідно до положення про медаль, нагороджують нею за "видатну хоробрість і відвагу, проявлені з ризиком для власного життя, які перевищують службовий обов'язок, при участі в бойових діях проти ворогів Сполучених Штатів".

Хто такий Кайл Карпентер

Переважна більшість тих, хто отримав цю найвищу військову відзнаку, як розповів блогер, загинули під час бойових дій. Кайл Карпентер – наймолодший військовий США, який отримав цю нагороду.



Кайл Карпентер / Фото морської піхоти США

Він – морський піхотинець, який накрив собою гранату, чим врятував життя товаришів. Сьогодні йому всього 31 рік.

Я акцентував вашу увагу саме на цій нагороді через те, що цю найвищу відзнаку США може отримати тільки військовослужбовець. Я це називаю – правильно розставити пріоритети,

– зауважив Остальцев.

Блогер додав, що цю медаль не може отримати, наприклад, Ніл Армстронг, хоч і є першою людиною, яка ступила на місяць. Або Джон Кеннеді – хоч він теж є людиною-легендою тощо.

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