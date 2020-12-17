Депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу не підтримав Сергія Шкарлета під час голосування через його дії в спортивній сфері. Зокрема, на посаді виконуючого обов'язки очільника МОН він нашкодив спортивній галузі.

Шкарлет почав реорганізацію Олімпійського коледжу, приєднавши його до Національного університету фізичного виховання і спорту. Однак це негативний крок, повідомив Георгій Мазурашу в ефірі 24 каналу.

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За його словами, проблемою є те, що це рішення ухвалили приховано. Зокрема, раніше його ніде не обговорювали.

Про рішення я дізнався на засіданні Комітету, коли голова сказав, що уряд його прийняв,

– заявив депутат.

Мазурашу наголосив, що представники Міністерства освіти та науки могли хоча б поцікавитися письмовою позицією Міністерства молоді та спорту.

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За словами депутата, до цієї проблеми залучали й прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Однак Шкарлет у відповідь на депутатські звернення утворив робочу групу з реалізації того, що вони просили переглянути.

"Це був жест неповаги до народних депутатів, адже виконувач обов'язків міністра освіти та науки не може так поводитись. Він нашкодив нашій сфері", – розповів Мазурашу.

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На думку депутата, варто звернути увагу й на те, що кандидатуру Шкарлета не підтримав профільний комітет, у якому думки розділилися майже навпіл. Мазурашу припустив, що це теж свідчило про проблему.

Зверніть увагу! Верховна Рада 17 грудня 2020 року підтримала призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки України. Таке рішення підтримали 226 народних депутатів. Детальніше про це – читайте тут.