Шкарлет нашкодив нашій сфері, – Мазурашу розповів, чому не підтримав його під час голосування
Депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу не підтримав Сергія Шкарлета під час голосування через його дії в спортивній сфері. Зокрема, на посаді виконуючого обов'язки очільника МОН він нашкодив спортивній галузі.
Шкарлет почав реорганізацію Олімпійського коледжу, приєднавши його до Національного університету фізичного виховання і спорту. Однак це негативний крок, повідомив Георгій Мазурашу в ефірі 24 каналу.
Читайте також Сергій Шкарлет очолив Міносвіти: що він встиг зробити на посаді в МОН
За його словами, проблемою є те, що це рішення ухвалили приховано. Зокрема, раніше його ніде не обговорювали.
Про рішення я дізнався на засіданні Комітету, коли голова сказав, що уряд його прийняв,
– заявив депутат.
Мазурашу наголосив, що представники Міністерства освіти та науки могли хоча б поцікавитися письмовою позицією Міністерства молоді та спорту.
До теми Чому "Голос" не підтримав призначення Шкарлета: відповідь нардепки
За словами депутата, до цієї проблеми залучали й прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Однак Шкарлет у відповідь на депутатські звернення утворив робочу групу з реалізації того, що вони просили переглянути.
"Це був жест неповаги до народних депутатів, адже виконувач обов'язків міністра освіти та науки не може так поводитись. Він нашкодив нашій сфері", – розповів Мазурашу.
Читайте також Присяга під крики "Ганьба" і спільні селфі: Разумков прогнав Шкарлета з трибуни Ради – відео
На думку депутата, варто звернути увагу й на те, що кандидатуру Шкарлета не підтримав профільний комітет, у якому думки розділилися майже навпіл. Мазурашу припустив, що це теж свідчило про проблему.
Поділитися новиною