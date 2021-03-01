Майже всі голосування Ради у лютому пропустили 23 нардепи

Джерело:Комітет виборців
У лютому 2021 року 23 народні обранці пропустили 90% голосувань Верховної Ради. Участь у всіх голосуваннях взяли лише 17 парламентарів.
Найнижчі показники голосувань є у депутатів від "Опозиційної платформи – За життя", а найвищі – у "Слуги народу".
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У списку народних обранців, які рідко голосують у Раді є Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Федір Христенко та Юрій Солод з ОПЗЖ, а також "слуга народу" Галина Третьякова.
Зауважимо, мовиться про депутатів, які взагалі не були на засіданні Ради, та про тих, які не натискали "за", "проти", чи "утримався" під час голосування парламенту.
У списку "депутатів-відмінників" у лютому опинилися Сергій Штепа, Юрій Здебський, Максим Павлюк, Михайло Лаба, Микола Стефанчук та інші.