Майже всі голосування Ради у лютому пропустили 23 нардепи

У лютому 2021 року 23 народні обранці пропустили 90% голосувань Верховної Ради. Участь у всіх голосуваннях взяли лише 17 парламентарів.

Найнижчі показники голосувань є у депутатів від "Опозиційної платформи – За життя", а найвищі – у "Слуги народу".

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Депутати, які пропустили 90% голосувань

Тарас Козак з партії ОПЗЖ,

Олександр Скічко від "Слуги Народу",

Ігор Колихаєв від "За майбутнє",

Степан Івахів "За майбутнє",

Олесь Довгий – позафракційний,

Наталія Піпа від "Голосу",

Вадим Столар з ОПЗЖ.

У списку народних обранців, які рідко голосують у Раді є Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Федір Христенко та Юрій Солод з ОПЗЖ, а також "слуга народу" Галина Третьякова.

Зауважимо, мовиться про депутатів, які взагалі не були на засіданні Ради, та про тих, які не натискали "за", "проти", чи "утримався" під час голосування парламенту.

Як партії голосують у Раді

Депутати від ОПЗЖ у середньому взяли участь у 47% засіданнях парламенту,

"За майбутнє" – 60%,

"Батьківщина" – 70%,

"Голос" – 76%,

"Довіра" – 78%,

"Європейська Солідарність" – 81%,

"Слуга народу" – 88%.

Які депутати взяли участь у всіх голосуваннях

У списку "депутатів-відмінників" у лютому опинилися Сергій Штепа, Юрій Здебський, Максим Павлюк, Михайло Лаба, Микола Стефанчук та інші.