Майже третина українців нічого не знають про рішення КСУ: свіже опитування
Про скандальні рішення Конституційного Суду, які ледь не коштували Україні безвізу та міжнародної підтримки, знають лише 27% опитаних. А от ситуація із судовою реформою Володимира Зеленського ще гірша. З її змістом добре знайомі 2% українців.
Загалом 63% опитаних погано або зовсім нічого не знають про КСУ. Про це свідчать результати свіжого опитування Фонду демократичних ініціатив імені Кульчицького.
Важливо Судді КСУ – болюче місце в Україні: як Зеленський планує з цим боротися
- 23% українців певною мірою обізнані зі змістом судової реформи президента України;
- 2% – добре обізнані;
- 21% – щось знають;
- 67% – не обізнані зі змістом реформи;
- 10% – не цікавляться цією темою.
Судова реформа Зеленського: що передбачає
- Зменшення кількості суддів Верховного Суду України з 200 до 100.
- Кількість працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів зменшується 3 16 до 12. Їх призначатимуть на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.
- Нові підстави для звільнення членів ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули впродовж місяця, нехтування обов'язками.
Про скандальне рішення КСУ
Навіть після збурення медійного простору у жовтні й листопаді 31% українців нічого не знають про Конституційний Суд. А от хорошу обізнаність у питанні демонструють лише 3,4% опитаних.
Українці про діяльність КСУ / Дані Фонду демократичних ініціатив імені Кульчицького
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