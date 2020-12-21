Що варто знати про рішення КСУ? Більшість суддів Конституційного Суду України 27 жовтня поставили хрест на електронному декларуванні чиновників. Своїм рішення вони фактично дозволили можновладцям брехати у своїх деклараціях.

Додамо, що 15 грудня Верховна Рада схвалила законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК. Раніше їх заблокував Конституційний Суд. Це стало початком конституційної кризи в Україні.

Деталі про законопроєкт