Кива і Дубінський без грошей: майже 80 нардепів не отримають свою зарплату
Відразу 79 нардепів не отримають зарплати за грудень 2020 року. Загалом народним обранцям не виплатять приблизно 3,3 мільйона гривень.
Зарплату не виплатять нардепам, які упродовж місяця пропустили понад 30% голосування у Верховній Раді. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба громадського руху ЧЕСНО.
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Той випадок, коли записка від мами не допоможе. Майже 80 народним депутатам цього місяця не дадуть грошей,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, мовиться про Іллю Киву, Кіру Рудик, Олександра Дубінського, Олександра Балогу та Ярослава Дубневича.
Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО
Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО
Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО
Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО
Що каже спікер
- Спікер Дмитро Разумков раніше зізнавався, що деякі нардепи дуже стурбовані втратою зарплати.
- Спершу Разумков не надто вірив у систему штрафів за прогули для народних обранців. Він вважав, що політики ставитимуться до цього поверхово.
- Однак реакція нардепів щиро здивувала Разумкова. Спікер зауважив: скаржитися на втрату грошей приходять навіть ті, на кого спершу нізащо б не подумав.
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