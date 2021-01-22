Відразу 79 нардепів не отримають зарплати за грудень 2020 року. Загалом народним обранцям не виплатять приблизно 3,3 мільйона гривень.

Зарплату не виплатять нардепам, які упродовж місяця пропустили понад 30% голосування у Верховній Раді. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба громадського руху ЧЕСНО.

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Той випадок, коли записка від мами не допоможе. Майже 80 народним депутатам цього місяця не дадуть грошей,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, мовиться про Іллю Киву, Кіру Рудик, Олександра Дубінського, Олександра Балогу та Ярослава Дубневича.



Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО



Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО

Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО

Хто з нардепів не отримає зарплату за грудень / ЧЕСНО

Що каже спікер

Спікер Дмитро Разумков раніше зізнавався, що деякі нардепи дуже стурбовані втратою зарплати.

Спершу Разумков не надто вірив у систему штрафів за прогули для народних обранців. Він вважав, що політики ставитимуться до цього поверхово.

Однак реакція нардепів щиро здивувала Разумкова. Спікер зауважив: скаржитися на втрату грошей приходять навіть ті, на кого спершу нізащо б не подумав.

Зверніть увагу! Українське законодавство передбачає штрафи для нардепів-прогульників. Лише упродовж 2020 року це допомогло заощадити для України 30 мільйонів гривень,