Майже 4 мільйони гривень: у КСУ розповіли, скільки Тупицький заробив у 2020 році
Олександр Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 мільйона гривень. Це у кілька разів більше, ніж отримали очільники міністерств та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Рекордна зарплата глави КСУ
Про зарплату Олександра Тупицького за 2020 рік у Конституційному Суді розповіли "Радіо Свобода".
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Загалом Тупицькому нарахували 3 715 035,02 гривень. Середній розмір винагороди судді у 2020 році становив 309 586,25 гривень.
Скільки за 2020 рік заробили інші високопосадовці
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за 9 місяців на посаді отримав трохи більше як 350 тисяч гривень.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова за понад 8 місяців роботи на посаді отримала приблизно 630 тисяч гривень.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за рік заробив 557 тисяч гривень.
- Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов за 9 місяців на посту отримав 497 тисяч гривень.
- Міністру оборони Андрієві Тарану нарахували 753 тисяч гривень.
Як бачимо, зарплати міністрів та глави КСУ не співмірні. Тупицький заробив у 5 – 10 разів більше.
Відпочинок Тупицького: що відомо
- Главу КСУ Володимир Зеленський тимчасово відсторонив від роботи.
- Після цього Тупицький поїхав відпочивати у Дубаї. ЗМІ писали, що зі сім'єю він проживав у королівській віллі за 300 тисяч гривень на день. У КСУ, щоправда, таку інформацію спростували. Мовляв, за всю поїздку на 3 людей суддя виклав 242 тисячі гривень.
- Глава Конституційного Суду повідомляв, що при поверненні додому його чекатиме нова підозра. Однак ввечері 13 січня Тупицький прилетів до Борисполя та спокійно покинув аеропорт.
- Більше про чиновника, його статки та скандальні рішення читайте за посиланням.
Що слід пам'ятати про Олександра Тупицького та скандал навколо нього / Інфографіка 24 каналу
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