Майже 20 російських книг заборонили ввозити в Україну через пропаганду
В Україну з Росії заборонили ввозити ще 18 книг. У них експерти виявили пропаганду країни-агресора.
В Україні розширили перелік заборонених російських книг
Експертна рада розглянула книги російського видавництва ТОВ "Манн, Иванов и Фербер", які українські імпортери мали намір ввезти на територію України. Про це повідомляє пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення.
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У результаті під заборону потрапили 18 книг – у них знайшли пропаганду країни-агресора.
У зв'язку з порушенням закону та відповідно до критеріїв оцінки видавничої продукції, яка дозволена до поширення в Україні, експертна рада вирішила віднести ці 18 видань до видавничої продукції, яка не дозволена в Україні,
– йдеться у повідомленні.
Які саме порушення виявили експерти
- У Держкомітеті телебачення і радіомовлення пояснили, що на обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв "Ексмо" і АСТ, портал yandex.ru, які перебувають в Україні під санкціями.
- Також там знайшли рекламу мережі ВКонтакті, залученої в інформаційну війну проти України. У повідомленні наголошують, що через цю соціальну мережу здійснюється рекрутинг найманців для участі у війні на Донбасі.
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Чому в Україні забороняють ввозити російські книги?У 2017 році запрацював закон про обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. Це означає, що на територію України не можна ввозити літературу, яка за змістом спрямована проти незалежності держави, закликає до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підриву безпеки держави тощо.
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