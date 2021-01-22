В Україну з Росії заборонили ввозити ще 18 книг. У них експерти виявили пропаганду країни-агресора.

В Україні розширили перелік заборонених російських книг

Експертна рада розглянула книги російського видавництва ТОВ "Манн, Иванов и Фербер", які українські імпортери мали намір ввезти на територію України. Про це повідомляє пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення.

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У результаті під заборону потрапили 18 книг – у них знайшли пропаганду країни-агресора.

У зв'язку з порушенням закону та відповідно до критеріїв оцінки видавничої продукції, яка дозволена до поширення в Україні, експертна рада вирішила віднести ці 18 видань до видавничої продукції, яка не дозволена в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Які саме порушення виявили експерти

У Держкомітеті телебачення і радіомовлення пояснили, що на обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв "Ексмо" і АСТ, портал yandex.ru, які перебувають в Україні під санкціями.

які перебувають в Україні під санкціями. Також там знайшли рекламу мережі ВКонтакті, залученої в інформаційну війну проти України. У повідомленні наголошують, що через цю соціальну мережу здійснюється рекрутинг найманців для участі у війні на Донбасі.

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Довідка. Рада національної безпеки й оборони України наклала санкції на власників ВКонтакті у 2019 році.