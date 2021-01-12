Майя Санду приїхала в Україну: відео зустрічі із Зеленським
В Україну 12 січня приїхала президентка Молдови Майя Санду. Це її перший офіційни візит в нашу країну на посаді глави держави.
Президентка Молдови вже зустрілась з українським президентом Володимиром Зеленським та планує зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером парламенту Дмитром Разумковим. Про це повідомляє 24 канал.
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Головною метою Майї Санду є прагнення налагодити відносини між Молдовою та Україною. Адже останні 4 роки на рівні президентів не було жодних зустрічей, все через відверту проросійську позицію попереднього президента Ігоря Додона.
Чим займеться Майя Санду в Україні
- 11:00 – відбудеться офіційна церемонія зустрічі.
- 13:00 – церемонія підписання українсько-молдовських двосторонніх документів.
- 13:10 – розмова Володимира Зеленського та Майї Санду з представниками ЗМІ.
Майя Санду в Україні: дивіться пряму трансляцію на 24 каналі
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