В Україну 12 січня приїхала президентка Молдови Майя Санду. Це її перший офіційни візит в нашу країну на посаді глави держави.

Президентка Молдови вже зустрілась з українським президентом Володимиром Зеленським та планує зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером парламенту Дмитром Разумковим. Про це повідомляє 24 канал.

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Головною метою Майї Санду є прагнення налагодити відносини між Молдовою та Україною. Адже останні 4 роки на рівні президентів не було жодних зустрічей, все через відверту проросійську позицію попереднього президента Ігоря Додона.

Чим займеться Майя Санду в Україні

11:00 – відбудеться офіційна церемонія зустрічі.

13:00 – церемонія підписання українсько-молдовських двосторонніх документів.

13:10 – розмова Володимира Зеленського та Майї Санду з представниками ЗМІ.

Зверніть увагу! Під час інавгурація 24 грудня 2020 року Майя Санду під час інавгурації заговорила українською. Вона це зробила через те, що в Молдові живуть 6,6% українців.

Майя Санду в Україні: дивіться пряму трансляцію на 24 каналі