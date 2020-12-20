Майстрині розповіли етапи створення новорічних іграшок: відео процесу
Новорічні іграшки уже майже 20 років роблять у невеликому містечку Теребовля на Тернопільщині. Роблять все у склодувному цеху.
Майстриня-склодув Володимира Михалків працює склодувом новорічних іграшок уже майже 20 років. Вона розповіла про деталі у роботі – читайте про це у матеріалі 24 каналу.
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Видування
За словами Михалків, розжарене скло потрібно видути до потрібної форми всього за 3 секунди.
Це вже вироблено роками, відчувається під руками, як вона плавиться. Це відбувається при 1000 градусів. І її треба розплавити рівномірно, щоб видути, або закинути в форму,
– розповіла майстриня.
Видування скла / Фото 24 канал
Після цього виріб закаляють.
Сріблення
"Після видування скляного виробу іде етап сріблення. В кульку вприскується розчин колоїдного срібла і каталізатора", – розповіла менеджерка фабрики Анна Дзюбан.
Відбувається хімічна реакція під дією температури. Іграшку занурюють в чан з теплою водою, струшують і срібло осідає на стінках скла. Це дозволяє отримати дзеркальний ефект.
Фарбування та оздоблення
Покриті зсередини сріблом кульки далі купають у спеціальній фарбі. Так створюють основний фон новорічної прикраси.
Оздоблення новорічної іграшки / Фото 24 канал
Далі за пензель беруться художники. За їх словами, у цій справі ні на що не варто відволікатись.
Не можу нічого вам сказати, бо як малюю, то не можу говорити – криво намалюю,
– сказала художниця Галина.
Щоб розфарбувати одну іграшку художниця має нанести від 5 до 20 кольорів. Нанісши один тон, майстриня відставляє прикрасу висихати. Далі все по колу.
Фінішний акорд — присипка блискітками.
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Де продають іграшки
Виготовлені вручну новорічні прикраси в Україні майже неможливо побачити. Замовляють обмаль, тому майже усі іграшки їдуть за кордон.
У 2020 році експорт – 85%. З них 60% – це Польща, 20% – Білорусь і 5% – Італія,
– зазначив директор фірми Олександр Дзюбан.
"Решта експортують на внутрішній ринок. Вироби повністю ручної роботи. Ми від традиційного виробництва відмовлятися не збираємося", – підсумував Дзюбан.
Новорічні іграшки на ялинку / Фото 24 канал
На фабриці у 2020 році розробили понад 130 видів оздоблення іграшки. Запити європейців та американців різні, відрізняються і вподобання українців. У Тернополі ж мріють, щоб виготовлені вручну іграшки прикрашали не тільки закордонні помешкання, а й тішили на свята українців.
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