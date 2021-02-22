У США останнім часом активно обговорюють закриття каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Колишній посол США в Росії Майкл МакФол підкреслив, що захищає це рішення.

Таку думку дипломат та директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету озвучив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

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МакФол наголосив, що рішення України про закриття каналів з проросійською риторикою є правильним.

Ліберали з маленької букви л завжди говорять: це несправедливо, це неправильно. Я категорично не погоджуюся з цим. Коли йде війна, так і треба діяти. І я захищаю це рішення,

– заявив він

Також він зауважив, що наразі у світі триває боротьба демократій з автократіями й "лінія фронту у цій битві проходить зараз через Україну". Майкл МакФол нагадав слова вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова, який говорив, що якщо хочете допомогти лібералам і демократам в Росії, сприяйте перемозі демократії в Україні.

"Ця перемога якнайкраще допоможе розвінчати путінський імперський міф про те, що люди в цьому регіоні світу хочуть сильної руки, хочуть диктатури. Ніщо так не сприятиме знищенню ідеології путінізму, як демократична Україна", – резюмував дипломат.

Зверніть увагу! Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни та миру, української та глобальної безпеки.

Блокування каналів Медведчука: головне

2 лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня ЗМІ припинили роботу.

проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня ЗМІ припинили роботу. Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.

Зауважимо, що після цього РНБО наклала санкції й на самого Віктора Медведчука, а також його дружину Оксану Марченко. Сполучені Штати Америки позитивно відреагували на це рішення та підкреслили, що підтримують зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності.