Маємо знайти компроміс, – Шмигаль про зустріч з представниками МВФ щодо ціни на газ
В уряді провели зустріч з представниками Міжнародного Валютного Фонду щодо тарифів на газ для населення. Денис Шмигаль наголосив, що ринок газу повинен працювати.
Деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.
Важливо У МВФ занепокоєні рішенням уряду знизити ціну на газ в Україні, – глава Мінфіну
Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому,
– наголосив прем'єр.
Загалом Шмигаль відзначив, що зустріч з представниками МВФ була конструктивною.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Це обурило населення та спричинило хвилю протестів у багатьох містах України.
- Президент Володимир Зеленський 13 січня скликав енергетичну нараду, аби вирішити питання із зависокими цінами на газ. У результаті домовились знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 грн за кубометр.
- Однак Шмигаль наголошував, що це тимчасове рішення, тобто така ціна діятиме тільки під час карантину. Прем'єр зауважував, що уряд не відмовляється від розвитку ринку газу.
- Натомість в МВФ занепокоїлись через рішення України знизити ціну на газ. Річ у тім, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу.
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