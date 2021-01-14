В уряді провели зустріч з представниками Міжнародного Валютного Фонду щодо тарифів на газ для населення. Денис Шмигаль наголосив, що ринок газу повинен працювати.

Деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

Важливо У МВФ занепокоєні рішенням уряду знизити ціну на газ в Україні, – глава Мінфіну

Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому,

– наголосив прем'єр.

Загалом Шмигаль відзначив, що зустріч з представниками МВФ була конструктивною.

Що цьому передувало