Дмитро Кулеба заявив, що Україна щоденно працює для зрушення переговорів з Росією з мертвої точки. За його словами, деокупація наших територій стане можливою за умови постійної роботи над цим питанням.

Я не вірив у повернення Сенцова, – Кулеба

Міністр закордонних справ заявив, що раніше не вірив, що президент Росії Володимир Путін відпустить українського політв'язня Олега Сенцова. Втім, це стало можливим. Те саме стосується і миру на Донбасі. Про це Кулеба сказав у інтерв'ю ТСН.

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Можна не вірити, що це можливо. Але завдання української дипломатії, полягає в тому, щоб створювати в певні моменти історії такі умови, коли відбуватиметься рух вперед,

– пояснив міністр.

Результатів роботи немає

Він додав, що зараз дуже важко і немає яскравих результатів. Але влада щодня працює над тим, щоб створити умови "для великих результатів, які відповідають інтересам України".

"Президент над цим працює, Андрій Єрмак над цим працює, Леонід Кравчук, Олексій Резніков і команда ТКГ працюють. Ми над цим працюємо", – підкреслив Кулеба.

Він додав: "Іноді, це все нагадує театр абсурду, коли намагаєшся пробити цю стіну. Іноді опускаються руки. Але ти зранку встаєш, підіймаєш руки і знову йдеш в цю історію. Тому що немає їй альтернатив. Я хочу, щоб ми ніколи не казали, що нас завели у глухий кут, чи ми самі зайшли у глухий кут. Ми маємо лупати цю скелю, як написав класик, до перемоги".