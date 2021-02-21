Письменниця Оксана Забужко вважає, що в Україні допустили концептуальну помилку, коли розділили Майдан та війну на Донбасі. Майдан вже був початком війни.

Небесна Сотня є першими героями російсько-української війни.

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Ну, слухайте, весь Київ знав, що на Майдані були росіяни, весь Київ знав, що невідомі снайпери з російським акцентом винайняли були поверх у готелі "Україна". Приїхали, постріляли, поїхали,

– наголосила Забужко.

Письменниця зауважила, що не хоче підміняти собою слідство, однак на Майдані усі все бачили.

Що ще сказала Забужко

У Києві намагалися реалізувати сценарій, який потім втілили у Донецьку.

Цей же сценарій пробували втілити в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, усіх містах, призначених на так звану "Новоросію".

Кожне місто може розказати свою історію боротьби, однак Майдан у Києві став місцем першого вибуху.

"Просто київський Майдан був ось цим першим вибухом, в якому ми, самі того не знаючи, не підозрюючи всього масштабу підступу ворога, тому що це гібридна війна, це війна спецслужбівська, це війна хитрих сценаріїв, коли «іхтамнєт», і коли все робиться ніби за лаштунками", – зауважила Забужко.

За словами письменниці, Майдан зірвав маску з цієї самої російської війни.

Україні на згадку про 20 лютого залишився доказ – медаль "за взятіє" Криму, датовану цим числом. Забужко наголосила: цей доказ країна може пред'явити "хоч у Гаазі, хоч на Страшному суді".